Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo Alfa Romeo, niente lavaggio auto per tutto settembre

Per vivere in un mondo green ognuno deve fare la sua parte. È il messaggio che Alfa Romeo cerca di trasmettere alla propria community, lanciando un’iniziativa quantomeno curiosa. Partendo dalle previsioni del tempo dell’ultimo fine settimana, che indicavano forti piogge da venerdì 6 settembre nel Regno Unito, la Casa pensa all’ambiente. Con il consiglio di approfittare dell’occasione, ai residenti delle zone colpite dalle precipitazioni ha consigliato di approfittarne. Così avrebbero potuto ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, fisico ed economico.

Il Biscione si schiera dalla parte dell’ambiente

L’invito rivolto ai conducenti è di lasciar perdere i lavaggi fino alla fine del mese, così da preservare le risorse idriche. Se noi italiani conosciamo le difficoltà che attanagliano la penisola, non dobbiamo dimenticarci della portata della crisi, un questione di portata globale. La situazione appare critica pure in altri Paesi europei. Sebbene certe criticità esulino dalla sfera di competenza dei singoli, utilizzare meglio l’acqua costituisce un ottimo primo passo, verso un futuro meno inquinato.

Secondo quanto riferisce Alfa Romeo, gli automobilisti britannici tengono alla pulizia del loro veicolo: quasi il 32% se ne occupa più di una volta al mese, il 14% almeno una volta alla settimana. Veder risplendere la carrozzeria trasmette, d’altronde, delle splendide emozioni. Il miglior biglietto da visita da presentare in pubblico. Ottimizzare le risorse, evitando di sprecarle a cuore leggero, serve a risalire la china.

In passato eravamo meno informati su determinati argomenti, mentre oggi le scuse stanno a zero. Gli studiosi del clima ci mettono in guardia sulle possibili gravi conseguenze riscontrabili in caso di cattiva condotta reiterata. Liquidare la questione come non di propria competenza andrebbe a inasprire già il forte disagio.

Il decalogo per ridurre il consumo d’acqua

Nel sondaggio, Alfa Romeo ha scoperto il metodo di lavaggio preferito da oltre la metà (51%) dei guidatori: un vecchio secchio d’acqua saponata e un tubo per risciacquare. La seconda risposta più popolare fornita dal campione consiste in un normale autolavaggio a tunnel (29%). Tuttavia, appena una minima parte (8%) ha dichiarato di utilizzare l’acqua riciclata, tipo l’acqua piovana, e definisce le considerazioni ambientali il principale fattore decisiva nel metodo applicato. Ricorrere a un tubo può consumare fino a 300 litri d’acqua, contro i 30 sufficienti laddove la scelta ricada su secchio e sapone.

Alfa Romeo invita a partecipare alla campagna e a riscoprire la bellezza della propria auto, anche quando è segnata da condizioni meteo sfavorevoli. Invece di nasconderla, come se fosse un motivo d’imbarazzo, sarebbe opportuno rivalutarne il fascino. Lievi imperfezioni donano alla macchina un tocco particolare, dando prova di un vissuto su strade asfaltate e sterrato. Dalle linee inconfondibili, l’iconica Giulia guadagna ulteriore carisma, qualora avvolta da una patina di sporco e fango. Con la collaborazione dell’esperto Richard Tipper, Alfa Romeo stila un decalogo per pulire l’auto con meno acqua: