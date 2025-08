123RF

Negli ultimi giorni alcuni fatti di cronaca hanno riportato all’attenzione il problema del contromano in autostrada, un comportamento altamente pericoloso e spesso legato a gravi disattenzioni. Considerando anche l’alta velocità di circolazione, percorrere un tratto autostradale contromano può comportare incidenti con conseguenze drammatiche, come avvenuto purtroppo a fine luglio in due casi separati in Piemonte e in un altro a Parma. Per contrastare il fenomeno del contromano in autostrada è necessario prendere delle precauzioni, sia a livello tecnico che a livello normativo. Si tratta di un problema da non sottovalutare e che richiede la massima attenzione per essere affrontato.

Come evitare il contromano

Per cercare di contrastare il fenomeno delle auto contromano in autostrada, in forte crescita, è necessario ricorrere a tutte le risorse possibili, con interventi normativi, il ricorso alla tecnologia e, naturalmente, il buon senso e la guida prudente da parte degli automobilisti. Una delle prime “difese” contro il contromano potrebbe essere rappresentata dall’installazione di barriere fisiche e semafori che si attivano quando un veicolo non segue il flusso di circolazione corretto.

Un altro elemento da considerare è il ricorso alla tecnologia con telecamere intelligenti e radar in grado di rilevare un contromano e attivare segnali luminosi di allerta. Sistemi di questo tipo, già disponibili in alcune tratte autostradali, dovrebbero essere estesi su larga scala per massimizzare la sicurezza. Da non sottovalutare il ruolo degli ADAS. I sistemi di assistenza alla guida possono ridurre la gravità di un impatto o anche evitarlo. Promuoverne la diffusione, aggiornando il parco circolante troppo vecchio (e con troppe auto poco sicure) sarebbe molto importante.

Resta fondamentale, inoltre, il ricorso a una segnaletica chiara e che sia in grado di ridurre al minimo i casi di errore che spesso sono alla base di un contromano su tratte autostradali. Nello stesso tempo, però, sarebbe necessario un potenziamento delle reti di sorveglianza per il controllo capillare delle autostrade, con la possibilità di minimizzare il tempo necessario per l’entrata in azione delle forze dell’ordine. Un altro aspetto da considerare è quello di una possibile riforma del Codice della Strada con l’introduzione di sanzioni più severe per gli automobilisti ma anche di obblighi per le concessionarie autostradali che dovrebbero soddisfare requisiti di sicurezza elevati per prevenire i contromano.

Controlli più rigorosi

Molti casi in cui le auto vanno in contromano in autostrada sono legati ad automobilisti disattenti o non più idonei alla guida. Per contrastare la diffusione di casi di questo tipo, quindi, sarebbe necessario avviare una formazione mirata per migliorare l’educazione stradale e anche visite mediche più rigorose per il rinnovo delle patenti, superata una certa età. Da non sottovalutare anche l’utilità dei controlli, soprattutto per limitare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe, condizioni che possono limitare la capacità di guida ed essere alla base di un contromano in autostrada. Tutte le misure citate possono dare un contributo a contrastare un problema emerso con forza in questi ultimi giorni. Per gli automobilisti, naturalmente, è necessario sempre adottare la massima prudenza durante la guida e moderare la velocità rispettando i limiti.