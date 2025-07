Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

L’aumento vertiginoso di incidenti non è solo dettato dal rialzo programmato dei flussi sulle strade italiane nel periodo estivo. Il grande esodo verso le località di mare è cominciato e tanti si mettono alla guida con un’elevata stanchezza e una preoccupante tendenza a facili distrazioni. Le auto di ultima generazione sono imbottite di tecnologie e per di più l’uso smodato degli smartphone può avere conseguenze fatali tutto l’anno. Nell’ultimo weekend si sono verificati diversi incidenti lungo le strade e le autostrade italiane.

Il crash più grave è avvenuto sulla A4 Milano-Torino, tra Novara Est e Marcallo Mesero: quattro persone sono morte a causa di un terribile scontro frontale provocato da una vettura, guidata da un 82enne, che viaggiava contromano nella corsia di sorpasso della carreggiata verso Milano. In questo caso si potrebbe aprire una polemica sulla tendenza a rinnovare le patenti a persone nella terza età. A volte c’è una estrema superficialità nella visita di controllo e dopo si rischia di fare la conta dei morti e dei feriti sulle strade.

Incidenti allarmanti negli ultimi 6 mesi

Guidare contromano è una delle azioni più pericolose in assoluto. Si mette a rischio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. Questa infrazione viene punita severamente dal Codice della Strada. I quasi 60 episodi in sei mesi preoccupano e hanno causato danni collaterali enormi. Il sinistro, che ha paralizzato per ore la principale arteria di collegamento tra i capoluoghi di Lombardia e Piemonte, ha riacceso i riflettori su un problema serio. Bisogna stare molto attenti anche all’utilizzo delle app di navigazione.

In base i dati dell’Osservatorio Asaps-Sapidata, nei primi sei mesi del 2025, si sono verificati 56 incidenti per guida contromano, di cui 20 su autostrade e superstrade. Con i quattro decessi di ieri, sono nove le vittime totali, mentre i feriti sono arrivati a 106. Si è aperto anche un dibattito politico sulla questione, per adesso però non sono state prese iniziative per arginare il tragico fenomeno. Si era parlato in passato dell’introduzione di dispositivi meccanici o elettronici che impedissero l’ingresso in autostrada contromano, l’impiego di luci specifiche o la separazione fisica dei flussi.

Le sanzioni per guida contromano

In caso di invasione della corsia opposta e guida in senso contrario, la multa prevista dal Codice della Strada parte da 167 euro e può arrivare fino a 665 euro con la decurtazione di 4 punti dalla patente. Per chi ha meno di 20 punti c’è la sospensione breve con ritiro immediato per 7 giorni. Per chi ha meno di 10 punti, invece, è previsto il ritiro per 15 giorni.

Nelle fattispecie più pericolose, come ad esempio, per chi invade la corsia opposta in prossimità di una curva o di un dosso o in prossimità di un punto con scarsa visibilità, la sanzione è molto più severa e va da 327 euro a 1308 euro con la decurtazione di 10 punti. Inoltre, si prevede la sospensione della patente da 1 a 3 mesi e in caso di recidività da 2 a 6 mesi. Le sanzioni per la guida controsenso sono più contenute e ammontano a 41 euro nel centro urbano e a 84 euro in un contesto extraurbano. Alla luce degli ultimi tragici episodi il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, potrebbe decidere di intervenire per inasprire le pene.