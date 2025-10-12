BMW ha presentato la sua nuova iX3 a Milanello con Massimiliano Allegri e la squadra del Milan al gran completo. I bavaresi, infatti, sono partner dei rossoneri

Ufficio Stampa BMW BMW iX3 si mostra in anteprima con la squadra del Milan

Il Milan e il mondo delle auto sono sempre stati legati tra loro, in particolare per quanto concerne i marchi tedeschi. Storica, infatti, la partnership con Opel, che ha adornato con il proprio logo le maglie rossonere negli anni più belli della presidenza Berlusconi. Oggi però c’è un nuovo Premium Partner e Official Automotive Partner per il Diavolo, si tratta sempre di un brand teutonico, in questo caso bavarese: la BMW. Quest’ultimo ha presentato la sua iX3 all’allenatore Massimiliano Allegri e a tutta la prima squadra.

I calciatori rossoneri hanno potuto ricevere un assaggio di quello che sarà il nuovo sport activity vehicle completamente elettrico di BMW. Quest’auto dovrà rappresentare per il marchio tedesco un vero e proprio salto nel futuro. Punti di forza di questo modello sono il design rinnovato, una dinamica di guida altamente avanzata e una tecnologia raffinata che gestisce la potenza della vettura.

Dettagli tecnici e il prezzo

Volendo scendere più nello specifico, la BMW iX3, è il primo veicolo della generazione Neue Klasse ed ingloba la tecnologia eDrive di sesta generazione con architettura elettronica e software all’avanguardia. L’autonomia, stando ai dati comunicati dalla casa madre, si attesta sugli 805 km con una ricarica che arriva sino a 400 kW (372 km di autonomia aggiuntiva con soli 10 minuti di ricarica e da 10 all’80% in 21 minuti). Questo permette di utilizzare la vettura in questione sia per lunghi viaggi che per brevi tratti con la medesima efficienza. A bordo ci sono poi 4 “super cervelli”, che offrono un inedito livello di capacità di calcolo garantendo una mobilità intelligente.

La BMW iX3 debutterà sul mercato a partire dal prossimo anno, ma al momento è già possibile configurare la vettura sul sito ufficiale della BMW ed è quindi ordinabile. Il prezzo di partenza è di 69.900 euro per il modello di lancio BMW iX3 50 xDrive. La tecnologia della Neue Klasse, sarà integrata entro il 2027 in 40 nuovi modelli del Gruppo. BMW, infatti, ingloba oltre il brand omonimo anche altri 3 marchi: Mini, Rolls-Royce e BMW Motorrad.

Una partnership oltre il campo da gioco

L’auto è stata portata a Milanello e sono state scattate alcune foto di rito con l’allenatore e tutti i calciatori della prima squadra. Un modo come un altro quindi per fare un po’ di pubblicità a questa vettura attraverso l’immagine dei calciatori rossoneri, che in questo momento, in campionato, sono a 2 punti dalla vetta della classifica occupata da Napoli e Roma.

Il Milan dopo un anno tormentato con 2 allenatori diversi, in questa stagione si è affidato a Massimiliano Allegri, il mister che portò i rossoneri allo scudetto nel 2010-2011. L’accordo con BMW, invece, pur essendo abbastanza recente, non è di primo pelo ed è precisamente del 2021. I due brand sono uniti dagli stessi valori: innovazione, eccellenza e sostenibilità. L’accordo tra le parti è stato rinnovato proprio in questo 2025 e prevede una serie di iniziative congiunte, alcune delle quali si sono già svolte durante questi ultimi anni. Un esempio in tal senso riguarda la campagna +Diversity is More, volta a promuovere la cultura della diversità e dell’inclusione.