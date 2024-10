Da 30 anni guidava senza patente finché una pattuglia non lo ha colto in flagrante. L'assurda storia del signore di mezza età arriva direttamente dal Bresciano

Fonte: 123RF Da 30 anni guidava senza patente prima che gli agenti lo fermassero

Per trent’anni ha guidato indisturbato, senza mai aver conseguito la patente. È l’incredibile storia che arriva da Val Sabbia, in provincia di Brescia, dove la Polizia Locale ha fermato un uomo al volante. Interrogato dagli agenti, si è persino vantato di essere così abile al volante da cimentarsi spesso anche con altri mezzi, oltre all’auto.

Tuttavia, è tornato a casa con una multa salata di 5.000 euro, che le autorità sperano possa finalmente dissuaderlo dal continuare con queste imprudenze. Avventurarsi in simili peripezie espone infatti sé stessi e gli altri utenti della strada a seri pericoli. Inoltre, è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo e il verbale è stato notificato al vero proprietario, un familiare.

Messaggio difficile da diffondere

Troppo spesso le strade raccontano di incidenti, anche mortali, lungo la nostra penisola. Lo stesso fenomeno si riscontra anche fuori dai confini nazionali, motivo per cui le istituzioni europee stanno cercando di intervenire. In che modo? Attraverso una serie di misure, a partire da un’intensa campagna di sensibilizzazione. Informare è, infatti, la base per una condotta più responsabile. Inoltre, l’UE sta progressivamente imponendo l’adozione di dispositivi di sicurezza avanzati.

Ad esempio, dallo scorso luglio è obbligatorio il limitatore automatico di velocità. Sebbene molte vetture lo implementassero già, la nuova normativa ha avuto importanti ripercussioni sul settore, in particolare tra le city car. Diverse Case automobilistiche, per contenere i costi di produzione, avevano preferito ritardarne l’adozione finché ne hanno avuto la possibilità.

I progressi compiuti in termini di sicurezza hanno comportato un inevitabile aumento dei prezzi, che fino a pochi anni fa erano decisamente più bassi rispetto a oggi. Il modello più economico attualmente sul mercato, la Dacia Sandero, costa almeno 13.550 euro, mentre la generazione precedente partiva da 7.950 euro.

Totale imprudenza

Tornando alla vicenda di Gavardo, essa rivela un altro aspetto preoccupante: la totale imprudenza di certi automobilisti, che credono di poter aggirare il sistema. Per ben 30 anni, l’uomo fermato ha guidato indisturbato, convinto di farla sempre franca. Fortunatamente, non è mai stato coinvolto in gravi incidenti, ma la sua condotta rappresenta comunque una grave violazione delle regole. Con le sanzioni inflitte, si spera di inviare un messaggio chiaro. Durante un controllo di routine, una pattuglia ha fermato l’uomo, di mezza età, che circolava senza patente, mai conseguita.

Quasi non rendendosi conto della gravità delle sue azioni, il conducente ha continuato a vantarsi del suo “talento naturale” alla guida. Stando alla sua versione, da anni utilizzava anche altri veicoli, ignorando completamente la portata delle sue azioni. La multa di 5.000 euro, il fermo del veicolo e il verbale emesso anche nei confronti del vero proprietario, un parente, potrebbero infine calmare i suoi “bollenti spiriti”. O almeno, questo è ciò che ci si augura.

L’atteggiamento non riguarda solo la guida senza patente. Riflette una tendenza più generale a trascurare le leggi e le norme di convivenza civile. Che si tratti di evasione fiscale, abusivismo edilizio o di infrazioni del Codice della Strada, molte persone credono di vivere al di sopra delle regole, finché non vengono colte in flagrante.