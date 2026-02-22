Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Addio fruscii: l'abitacolo ora si isola da solo

Il comfort è una cosa seria per Hyundai e a dimostrarlo è la propria ammiraglia Ioniq 9, esempio di eccellenza tecnologica al servizio della piacevolezza d’uso. Dalla frenata rigenerativa intelligente agli specchietti digitali, tutto ruota attorno alla guida, per renderla più rilassante possibile.

Sotto questo punto di vista il comfort acustico è fondamentale quando si viaggia e perciò il team Hyundai ha introdotto una tecnologia attiva per la cancellazione dei rumori in grado di portare l’isolamento a nuovi livelli.

Guidare un’auto elettrica è già di per sé un’esperienza diversa. Meno vibrazioni, meno rumore meccanico, un’erogazione fluida. Ma quando sparisce il “rumore del motore”, emergono altri suoni che prima passavano meno osservati: il rotolamento degli pneumatici, i fruscii aerodinamici, le imperfezioni dell’asfalto. È proprio su questi dettagli che Hyundai ha deciso di intervenire, trasformando l’abitacolo della Hyundai Ioniq 9 in una sorta di grande cuffia con cancellazione attiva del rumore.

L’obiettivo è semplice da spiegare ma complesso da raggiungere: creare un ambiente ovattato, capace di ridurre la fatica nei lunghi viaggi e migliorare la qualità della vita a bordo, soprattutto per chi macina chilometri ogni giorno.

La “magia” della cancellazione attiva dei rumori

Chi ha mai indossato un paio di cuffie con ANC (Active Noise Cancelling) conosce bene la sensazione: si preme un pulsante e il mondo esterno si attenua. Il ronzio dell’aereo diventa un sottofondo lontano, il treno non disturba più, l’ufficio open space si trasforma in uno spazio personale.

Hyundai ha preso proprio questo principio e lo ha portato nel settore automotive. Non è la prima Casa a lavorare sull’isolamento acustico, ma qui si parla di un approccio attivo, non solo passivo. Non basta più inserire materiali fonoassorbenti o vetri più spessi: il sistema interviene in tempo reale, analizzando e contrastando i rumori indesiderati.

Il tutto trasforma l’abitacolo a seconda della velocità e delle condizioni stradali, adattandosi continuamente per mantenere il livello di comfort il più elevato possibile. È una tecnologia che guarda al futuro della mobilità elettrica, dove silenzio e qualità dell’esperienza diventano elementi centrali quanto autonomia e prestazioni.

Come funziona l’ANC-R di Hyundai

Il sistema sviluppato dalla Casa coreana si chiama Active Road Noise Control (ANC-R). Il suo funzionamento è tanto affascinante quanto ingegneristicamente sofisticato.

All’interno dell’auto sono posizionati diversi microfoni che captano i rumori generati dal rotolamento degli pneumatici e dai flussi d’aria. Un’unità di controllo elabora questi segnali in frazioni di secondo e genera un’onda sonora opposta, cioè in controfase, capace di “annullare” gran parte del rumore percepito.

Questa onda viene diffusa nell’abitacolo attraverso un impianto audio che circonda la vettura: la Ioniq 9 monta infatti un sistema Bose a 14 diffusori con supporto surround 5.1.

È importante sottolineare un aspetto cruciale: l’ANC-R non elimina tutto. E non potrebbe farlo. I suoni di sicurezza, come clacson, sirene o segnali d’allarme, restano perfettamente udibili. Il sistema per sua natura è in grado di intervenire soprattutto sui rumori continui e prevedibili, quelli che generano affaticamento nel lungo periodo.

Nelle lunghe distanze, il rumore costante può incidere sul livello di stress del conducente. Ridurlo significa migliorare la concentrazione, favorire conversazioni più naturali tra i passeggeri e rendere l’esperienza di viaggio più rilassante.