Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: 123RF La voragine causata dal maltempo

Disavventura senza conseguenze fisiche per un’automobilista in Calabria a causa del maltempo, diversa invece quelle della sua auto. Sulla Strada Statale 280 dei Due Mari che collega Catanzaro a Lamezia Terme, sul territorio lametino si è aperta una voragine che ha letteralmente inghiottito il mezzo. Un cedimento che ha portato alla chiusura del tratto stradale che nelle ultime ore, a causa delle forti piogge cadute e degli allagamenti, ha subito un grave danneggiamento.

Si apre una voragine in strada

Teatro del grave problema al manto stradale è stato, come detto, il tratto della Statale 280 che collega il territorio catanzarese a quello lametino. A San Pietro a Maida, infatti, l’esondazione di un torrente a causa del maltempo ha provocato non pochi problemi alla circolazione, con annesso cedimento del manto che poteva causare danni ben peggiori.

Da un momento all’altro, mentre stava attraversando la Ss 280, una 25enne alla guida della sua vettura si è infatti sentita mancare la strada sotto ai piedi, in tutti i sensi. La giovane, infatti, mentre stava viaggiando in direzione Lamezia Terme, è sprofondata con la sua auto in una voragine. Il terreno sotto al tratto stradale ha subito un cedimento a causa della copiosa acqua presente, facendo di fatto aprire un buco che ha intrappolato la vettura della ragazza.

Il crollo ha provocato una voragine alta alcuni metri del piano viabile, che ha riguardato entrambe le carreggiate divise da uno spartitraffico. Per la giovane, fortunatamente, non ci sono state conseguenze fisiche significative (a differenza della donna finita con lo scooter dentro a un tombino). La 25enne è stata salvata grazie all’intervento di alcune persone che l’hanno estratta prima che la vettura sprofondasse.

I Vigili del fuoco, con l’ausilio di mezzi messi a disposizione dai privati, hanno invece provveduto a liberare i percorsi alternativi bloccati da detriti e alberi abbattuti sulla sede stradale. L’auto è stata recuperata dopo alcune ore.

Il cedimento ha provocato la ovvia chiusura della strada, arteria strategica perché collega il capoluogo regionale calabrese con la stazione ferroviaria e l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, che funziona regolarmente. Sul posto sono giunte anche le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Problemi per il maltempo

Quello verificatosi a Maida, in provincia di Lamezia Terme in Calabria, non è che uno dei tanti episodi che avvengono molto spesso a causa del maltempo. Nelle ultime ore, soprattutto, il territorio è messo in ginocchio dalla forte ondata di perturbazioni che ha isolato città e paesi da Nord a Sud.

In particolare, in Calabria, quasi tutto il territorio di Catanzaro ha registrato particolari criticità e a Lamezia Terme sono arrivate numerose segnalazioni per allagamenti, smottamenti e alberi caduti. Il comune di Maida, teatro della disavventura della 25enne automobilista tratta miracolosamente in salvo, è stato completamente isolato per l’esondazione di un torrente.

Oltre alla zona del lametino, le criticità maggiori sono state registrate a Locri e Bianco nel reggino. Numerose squadre dei Vigili del fuoco, con personale arrivato anche da Cosenza e Crotone, sono giunti sul posto per intervenire per le segnalazioni di allagamenti, smottamenti, caduta di alberi e per raggiungere abitazioni rimaste isolate.