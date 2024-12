Fonte: 123RF Il 2024 sarà un anno record per gli incassi dalle multe?

Le multe alle auto e ad altri veicoli rappresentano una porzione rilevante degli incassi dei Comuni e i dati raccolti dal Codacons, nel corso di una recente indagine, lo confermano. Lo studio fa il punto sugli incassi degli enti locali italiani derivanti dalle multe legate alle violazioni del Codice della Strada e arriva in un momento molto delicato per il settore dei trasporti. Con le modifiche apportate al CdS, infatti, sono state introdotte diverse novità che porteranno a nuove possibili sanzioni oltre che a un aumento delle sanzioni già previste dalla normativa, con l’aggiunta dell’adeguamento all’inflazione degli importi delle multe che scatterà da gennaio 2025. Vediamo i dati emersi dall’indagine del Codacons.

Gli incassi degli enti locali

Secondo i dati emersi dallo studio, gli enti locali hanno raccolto circa 1,54 miliardi di euro grazie alle sanzioni legate alle violazioni del Codice della Strada, come il divieto di sosta o il superamento dei limiti di velocità, spesso rilevato grazie agli autovelox, sempre più diffusi sulle strade italiane. Il dato in questione è aggiornato al 28 novembre 2024 e si riferisce agli incassi del 2024. Si tratta di un dato inferiore (del 16% circa) a quello registrato nel corso del 2023, quando le sanzioni portarono nelle casse degli enti locali circa 1,8 miliardi di euro. C’è comunque ancora un mese di tempo e, quindi, il dato completo del 2024 potrebbe avvicinarsi (o addirittura superare, vedremo) quello del 2023.

In vista dei nuovi aumenti in arrivo, per via delle novità del Codice della Strada oltre che per via dell’adeguamento degli importi all’inflazione, Carlo Rienzi, presidente del Codacons, ha commentato: “Attendiamo dal governo un cenno sugli adeguamenti biennali delle sanzioni, perché i cittadini hanno diritto di sapere se dal prossimo anno, oltre alle novità introdotte dal nuovo Codice della strada, dovranno subire anche un aggravio di spesa per le multe stradali”. All’appello da parte del Codacons, per il momento, non sono arrivate risposte ufficiali da parte del Governo. Si tratta, in ogni caso, di un tema di estrema attualità che, inevitabilmente tornerà in prima pagina nel corso delle prossime settimane.

I dati regionali e provinciali

A guidare la classifica delle regioni con il maggior incasso derivante dalle multe, sulla base dei dati parziali del 2024, c’è la Lombardia che, da sola, ha raccolto 324 milioni di euro, staccando nettamente tutte le altre. La regione del Nord Italia copre più del 20% degli incassi complessivi, secondo i dati Codacons. In seconda posizione, infatti, troviamo il Lazio, con 130 milioni di euro, che precede l’Emilia-Romagna, con 129 milioni di euro. Per quanto riguarda le grandi città, invece, è Milano ad essere in prima posizione, anche in questo caso con notevole vantaggio sul resto delle città italiane. Per il Comune lombardo, infatti, si registra un incasso di 128,7 milioni di euro, quasi quanto le regioni classificate al secondo e al terzo posto della classifica. Milano si avvicina al 10% degli incassi complessivi degli enti locali, dalle multe, nel corso del 2024. Seconda posizione per Roma e tera per Torino. Interessante sottolineare il contributo dei piccoli comuni che, complessivamente, hanno raccolto oltre 72 milioni di euro dalle multe.