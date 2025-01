Fonte: 123RF L'incidente è avvenuto il 31 dicembre

Un incidente davvero incredibile e le cui dinamiche sono ancora, almeno in parte, da chiarire. Nel pomeriggio del 31 dicembre, infatti, lungo la Tangenziale di Torino, all’altezza di corso Francia a Cascine Vica, in direzione nord, in modo completamente inaspettato, un tir ha perso una ruota che è rimbalzata per diversi metri sull’asfalto del tratto stradale in questione, dove passano tantissime vetture ogni giorno ma che non è certo una delle strade più pericolose in Italia.

La ruota ha poi colpito una Fiat 500L che percorreva la Tangenziale seguendo la stessa direzione del tir. L’impatto è stato devastante, sia per la velocità della vettura che per le dimensioni e il peso della ruota. La vettura, come chiariscono anche le immagini, è stata quasi completamente distrutta nelle zone dove è avvenuto l’impatto della ruota.

Non c’è un video dell’incidente ma le foto del veicolo, subito dopo l’incidente, non lasciano spazio a interpretazioni. Fortunatamente, il conducente del veicolo colpito è salvo ed è stato portato subito all’Ospedale per le necessarie cure. Il caso, come vedremo, ha ancora diversi punti oscuri e sarà necessaria un’indagine approfondita per capire se ci sono state delle colpe o se si è trattato di una fatalità. Di certo, il sinistro è slegato alle novità del Codice della Strada che hanno già avuto un effetto positivo con una riduzione degli incidenti stradali. Vediamo i dettagli sul caso.

Un impatto devastante

Come si può vedere dalle immagini pubblicate su Instagram dalla testata Torino Cronaca, che ci mostrano due diverse angolazioni della vettura, l’impatto è stato devastante. La ruota del tir ha colpito prima il cofano anteriore, danneggiandolo gravemente, della Fiat 500L e poi il parabrezza, completamente distrutto. Anche la parte superiore della carrozzeria è stata danneggiata in modo significativo, come si può notare bene dalla prima immagine. L’impatto è avvenuto sul lato del guidatore. Ecco le immagini del veicolo dopo l’incidente.

Gli effetti dell’impatto

L’incidente avvenuto sulla Tangenziale di Torino non ha causato vittime, nonostante l’impatto della ruota “persa” dal tir sia avvenuto sul lato del guidatore. Il conducente del veicolo, infatti, è stato ferito ed è stato trasportato in codice giallo al vicino Ospedale San Luigi di Orbassano.

Al momento, non ci sono aggiornamenti sulle condizioni di salute del conducente che, però, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Probabilmente, anche grazie alla protezione dell’airbag e della carrozzeria (che ha resistito all’impatto, pur piegandosi), il conducente è riuscito a ridurre i danni.

La ruota del tir, dopo l’impatto, ha terminato la sua corsa e non ha colpito nessun altro veicolo. L’intervento della Polizia Stradale ha permesso di evitare ulteriori problemi, con gli agenti che sono anche riusciti a far defluire il traffico in modo controllato, evitando code e rallentamenti lungo un tratto stradale molto affollato.

Bisognerà ora ricostruire la dinamica dell’incidente. La perdita di una ruota da parte del tir potrebbe essere legata a un problema già esistente sul mezzo che dovrà essere esaminato anche per valutare la presenza di colpe e comportamenti errati che potrebbero aver causato il sinistro. I punti oscuri da chiarire sono tanti e ulteriori aggiornamenti sul caso potrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni, dopo le necessarie verifiche.