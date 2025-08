Traffico record sulla Statale 36 con 700mila veicoli in una settimana, segnando un’estate già difficile per la mobilità

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock L'esodo estivo è cominciato: 700mila veicoli in 7 giorni sulla Statale 36

Inizia l’estate, e con lei l’esodo. Il primo vero banco di prova per la viabilità italiana arriva con la fine di luglio, e i dati sono già da bollino rosso. A fare notizia è la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, che si conferma una delle strade più trafficate d’Italia: quasi 700mila veicoli in appena una settimana, secondo i rilievi diffusi da ANAS. Un numero impressionante, che fotografa perfettamente la voglia di spostarsi degli italiani, ma che al tempo stesso accende più di un campanello d’allarme. Perché l’aumento dei flussi di traffico si traduce spesso in incidenti, disagi, rallentamenti. E la SS36, con le sue gallerie, i tratti a due corsie e i numerosi snodi verso mete turistiche, è uno degli osservati speciali.

Aumenta il traffico in tutta Italia

La Statale 36 è un caso emblematico, ma non isolato. Tutta la rete stradale italiana sta facendo i conti con un incremento importante di traffico e incidenti. Da Milano verso il mare, dal Piemonte verso la Liguria, dal Veneto alle Dolomiti: i flussi veicolari sono in crescita ovunque, spinti da partenze intelligenti, weekend lunghi e vacanze anticipate.

Secondo ANAS, tra il 22 e il 28 luglio il traffico è aumentato in media del 5% rispetto allo scorso anno. Ma la percentuale è ben più alta in alcune tratte specifiche, dove si sfiorano punte del +10%. E non è solo una questione di turisti: ai vacanzieri si sommano i pendolari, i mezzi pesanti, i servizi di logistica. Il risultato è che le principali arterie diventano vere e proprie valvole di sfogo, con ritmi sempre più sostenuti. Il dato della SS36 è particolarmente significativo proprio perché si tratta di una statale: una strada che, pur a scorrimento veloce, non ha le stesse caratteristiche strutturali delle autostrade. E che, proprio per questo, rischia di soffrire maggiormente l’impatto dei picchi di traffico.

La classifica delle strade più trafficate della settimana

Oltre alla Statale 36, nella classifica delle tratte più trafficate della settimana spiccano:

Il Grande Raccordo Anulare di Roma (GRA) con 920mila veicoli , si conferma il punto nevralgico del sistema stradale italiano;

, si conferma il punto nevralgico del sistema stradale italiano; La Pontina, con 705mila veicoli presente anche nella lista delle strade più pericolose d’Italia.

Il dato che più fa riflettere è che la SS36 ha raggiunto i livelli di percorrenza della Pontina, con il quale condivide alcune caratteristiche: entrambi sono assi fondamentali, entrambi sono utilizzati quotidianamente da chi vive e lavora in zona, ma sono anche vie d’accesso a località turistiche molto gettonate. Nel caso della Statale 36, il flusso è alimentato in modo significativo dalla presenza del Lago di Como e della Valtellina. Due mete che attraggono non solo milanesi in fuga dalla città, ma anche un numero crescente di turisti stranieri. Ecco perché, durante l’estate, il traffico tende a diventare ingestibile, soprattutto nei fine settimana.

La fotografia di questi giorni non lascia spazio a dubbi: il grande esodo è già cominciato, e la pressione sulla rete stradale aumenterà ancora. Per chi si metterà in viaggio nei prossimi giorni, prudenza e pazienza saranno fondamentali. E per chi vive lungo le arterie più battute, come la SS36, l’estate sarà anche una sfida a colpi di traffico e rallentamenti.