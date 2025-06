Per il weekend del 14 e 15 giugno tanti italiani si metteranno in viaggio: il rischio, quindi, è di dover fare i conti con un aumento importante del traffico

L’estate è alle porte e le temperature elevate spingono tanti italiani a partire: per questo weekend di sabato 14 e domenica 15 giugno è infatti previsto un significativo aumento del traffico lungo la rete stradale e autostradale italiana, soprattutto in direzione delle principali mete di vacanza. Non si tratta, naturalmente, di una sorpresa ma le condizioni climatiche favorevoli potrebbero incrementare il numero di auto in viaggio dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura con inevitabili impatti sul traffico. Ecco quali sono le tratte più a rischio per quanto riguarda il traffico.

Traffico in crescita nel weekend

Per questo secondo fine settimana di giugno (e anche per le prossime settimane) ci sono alcune aree della rete stradale e autostradale che saranno monitorate con particolare attenzione. Un esempio è rappresentato dall’Autostrada 19 “Palermo – Catania”. Questa tratta, infatti, è oggetto di importanti lavori infrastrutturali e, per questo motivo, il traffico potrebbe essere elevato.

In particolare, si attende un flusso importante di veicoli in rientro verso Palermo nel pomeriggio di domenica 15 giugno. Il tratto più interessato dal rischio di traffico è quello tra Altavilla e Casteldaccia dove sarà dispiegato personale aggiuntivo per tentare di regolare il flusso di veicoli. Nel resto d’Italia, sono da monitorare tutte le principali direttrici in direzione sud ma anche i varchi di confine con la Francia, la Slovenia e la Croazia oltre che l’arco alpino.

Tra le strade più a rischio traffico troviamo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, ma anche la statale 106, la “Jonica”, che collega la Calabria alla Puglia passando per la Basilicata. Da tenere d’occhio anche altre statali come la 18 Tirrena Inferiore, la SS148 Pontina e la SS16 Adriatica.

Possibili code anche presso i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine e per strade come la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

La situazione andrà monitorata di ora in ora. Prima di mettersi in viaggio, quindi, è consigliabile controllare lo stato del traffico lungo il percorso previsto. Per farlo è possibile ricorrere ai servizi online come quello disponibile sul sito di Autostrade per l’Italia oppure sul sito di Anas. Ci sono anche le app come Waze e Google Maps che possono rappresentare un ottimo strumento da utilizzare per pianificare il viaggio e cercare di evitare, il più possibile, il traffico.

Cosa ha detto Anas

Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, ha confermato quelli che sono i programmi in vista delle giornate di traffico più intenso attese per le prossime settimane: “Anas è impegnata a semplificare la gestione del traffico attraverso l’ottimizzazione della distribuzione dei cantieri per completarli, laddove possibile, prima dell’esodo estivo che si intensificherà a partire dall’ultima settimana di luglio. L’obiettivo è dare ai cittadini strade ancora più sicure e con migliori tempi di percorrenza“.