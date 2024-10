Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: 123rf Brutto incidente per una Google Car

Negli ultimi anni Google ha affinato sempre di più il suo servizio Google Street View legato a Google Maps e Google Earth. Si tratta di viste panoramiche a 360° in orizzontale e 160° in verticale lungo le strade, a distanza di 10-20 metri. Questo ha permesso a milioni di utenti di poter “camminare” liberamente tra le strade di mezzo mondo in maniera totalmente virtuale.

Per realizzare queste riprese, Google si avvale delle cosiddette Google Cars. Negli Stati Uniti usa delle Chevrolet Cobalt, in Europa le Opel Astra, in Australia Holden Austra, nel Regno Unito Vauxhall Astra e infine in Giappone delle Toyota Prius. Le auto però non sono l’unico mezzo usato dal colosso americano per rendere al meglio questo servizio. Nei parchi dove è impossibile accedere con le auto venivano usati dei tricicli chiamati Google Trikes, poi sostituiti dai Trekker, con la macchina fotografica agganciata ad uno zaino indossabile. Negli anni in ogni caso per fare alcune riprese sono stati usate barche, motoslitte, immersioni e addirittura un dromedario.

Incidente per una Google Car

Una storia davvero incredibile però ha visto in queste ore involontaria protagonista proprio Google in Italia e il suo servizio Street View. Un uomo di 38 anni, infatti, mentre si trovava alla guida di una Google Car, nello specifico una Honda Civic, ha perso il controllo del mezzo. A quel punto ha invaso la corsia opposto ritrovandosi protagonista di un frontale con una Fiat Uno guidata da un 57enne.

L’incidente si è consumato sulla SP52, vicino Castello di Aviano intorno alle 13:30 di domenica 13 ottobre. L’uomo alla guida della Google Car è risultato essere ubriaco e ha subito il ritiro della patente. A quanto pare il 38enne, diretto verso Castello, si sarebbe reso protagonista di un eccesso di velocità che avrebbe poi portato al terribile incidente. L’impatto ha portato la Fiat Uno ad essere schiacciata contro il muretto che delimita la strada. Il conducente di quest’ultima vettura è rimasto intrappolato tra le lamiere con diverse fratture riportate. Per estrarlo c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco.

Cosa è successo al responsabile dell’impatto

Al momento del sinistro l’uomo non era in servizio con la Google Car. Sottoposto all’alcoltest è risultato positivo con un tasso tre volte superiore il limite consentito. Come se non bastasse ha tenuto un comportamento oltraggioso dinanzi ai militari urinando all’aperto. Per questi motivi, oltre al ritiro della patente ha subito anche una denuncia penale e una sanzione per atti contrari alla pubblica decenza. Probabilmente per lui nei prossimi giorni arriveranno problemi anche lavorativamente parlando.

Ricordiamo che per quanto concerne le multe e le sanzioni per guida in stato di ebbrezza, queste vengono comminate in base al tasso alcolemico riscontrato. Con un tasso ad esempio tra 0,5 e 0,8 g/l si rischia una multa che può oscillare tra i 543 euro e i 2.170 euro e ritiro della patente da 6 mesi a 1 anno. Se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l si rischia invece da 800 a 3.200 euro di multa, l’arresto sino a 6 mesi e la sospensione della licenza di guida da 6 mesi a 1 anno. Infine con un tasso superiore ad 1,5 g/l la multa sale e si attesta tra i 1.500 e i 6.000 euro, con arresto per un anno e sospensione patente da uno a due anni.