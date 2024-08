Tanta paura ma per fortuna solo danni materiali nell'incidente che ha visto protagonista un 77enne di Ancona che dopo lo schianto è fuggito via senza fermarsi

Fonte: iStock Poteva avere conseguenze peggiori l'incidente avvenuta a Falconara l'8 agosto risolto in breve tempo dalla Polizia Locale

Sono state settimane complicate quelle appena trascorse sulle strade italiane. Spesso per distrazione o per l’elevata velocità, infatti, si sono verificati incidenti anche gravi con vittime di tutte le età. Quanto accaduto ad inizio agosto al confine tra Ancona e Falconara, fortunatamente, non ha avuto esiti nefasti ma ha sollevato un’ondata di indignazione generale per la presenza di una bambina a bordo che ha rischiato moltissimo così come il padre.

L’urto violento e poi la fuga

Ricostruiamo quanto avvenuto nella serata dell’8 agosto alle 22:40. In piena estate, nel tratto stradale ricadente tra Ancona e Falconara, un giovane padre di 38 anni che aveva lasciato l’auto in sosta lungo via Flaminia, lato monte, si accingeva a sistemare la propria figlia di 2 anni sul seggiolino posizionato nel divanetto posteriore armeggiando con le cinture di sicurezza attraverso lo sportello della vettura aperto sul lato della carreggiata stradale.

Improvvisamente, senza che l’uomo potesse accorgersi di nulla, è arrivato lo schianto. Una vettura che viaggiava in direzione Ancona ha travolto lo sportello aperto dell’auto del padre e il conducente ha proseguito la marcia senza fermarsi per accertarsi di quanto accaduto e per verificare se ci fossero feriti dopo il violento urto. Fortunatamente i danni hanno riguardato solamente le vetture e non le persone e anche la piccola passeggera non ha riportato nemmeno un graffio nonostante lo spavento.

Passata la paura è giunto il momento di capire chi fosse l’uomo alla guida del veicolo che non si è fermato dopo lo schianto. Ad aiutare gli agenti della Polizia locale di Falconara sono stati gli occhi elettronici dei varchi Ocr. Rivedendo le immagini, infatti, gli agenti sono riusciti ad individuare la vettura e risalire al proprietario del veicolo. L’indagine si è conclusa nella giornata di giovedì 22 agosto con la convocazione dell’automobilista investitore al comando di piazza Municipio.

Multa salata per il pirata della strada

Il guidatore che ha provocato l’incidente è un 77enne residente ad Ancona che, una volta messo davanti all’evidenza, ha ammesso le sue responsabilità. Il conducente è stato sanzionato con una multa di 358 euro e la decurtazione di quattro punti dalla patente per non essersi fermato dopo aver provocato lo schianto con la vettura in sosta e per non essere stato in grado di mantenere il controllo della vettura. A quest’ultima contestazione è stata applicata l’aggravante dell’orario notturno.

Stefania Signorini, Sindaco di Falconara Marittima, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per una indagine conclusa in breve tempo grazie all’ausilio della tecnologia: “Il potenziamento della videosorveglianza nei punti a maggior rischio di incidente da un lato permette di ricostruire le dinamiche e rintracciare eventuali automobilisti in fuga, dall’altro fornisce una panoramica quasi sempre dettagliata e incontestabile delle responsabilità”.

I numeri relativi agli automobilisti scappati dopo aver provocato incidenti sono in decisa crescita: sono 10, infatti, i soggetti che si sono dati alla fuga dopo un sinistro stradale. In otto casi si sono verificati solo danni alle cose, mentre in due episodi ci sono stati anche dei feriti. La Polizia Locale ha voluto ricordare a tutti gli utenti che la sicurezza stradale deve essere garantita da ognuno col proprio comportamento adattando la guida alle condizioni della strada e del traffico abbandonando condotte irresponsabili o superficiali verso la vita degli altri che possono comportare pene che raggiungono i 15 anni di reclusione.