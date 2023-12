Fonte: Sito ufficiale Byd Byd Dolphin è stata eletta l'auto Best Buy 2024.

Qual è la migliore auto disponibile sul mercato europeo nel rapporto tra qualità e prezzo? Secondo la giuria di AutoBest è l’elettrica cinese Byd Dolphin che ha vinto il titolo di Best Buy Car of Europe 2024.

La Byd Dolphin ha vinto il premio più prestigioso del concorso organizzato da AutoBest davanti alla Hyundai Kona e alla Jeep Avengers, inserite rispettivamente in seconda e terza posizione.

Best Buy Car 2024: trionfo per Byd Dolphin

Per la Dolphin si tratta di un primato storico: è in assoluto la prima auto cinese a potersi fregiare del titolo di Best Buy ed è anche la seconda EV dopo il successo ottenuto dalla Dacia Spring nell’edizione targata 2022.

Dan Vardie, fondatore e presidente di AutoBest, ha commentato così il successo dell’elettrica cinese: “La vittoria della Dolphin è la dimostrazione lampante che l’industria dell’automobile sta diventando sempre più globale, con meno barriere rispetto a pochi anni fa”.

Lo stesso Vardie ha poi dichiarato che “il mercato sta crescendo un po’ dappertutto, con prodotti in grado di rispondere a esigenze, abitudini e gusti molto diversi, compresi quelli dei clienti europei.

La Dolphin fa parte delle auto di Byd presenti nel mercato italiano: il colosso cinese, nei suoi nuovi modelli ha introdotto innovazioni che includono una piattaforma modulare e-platform 3.0 con sistema di propulsione 8-in-1 che aumenta in maniera considerevole l’efficienza energetica.

Il premio ottenuto grazie alla giuria di AutoBest rappresenta un ulteriore passo in avanti per Byd alla conquista di una fetta sempre più grande di mercato. I risultati, in questi termini, sono sotto gli occhi di tutti visto che nel 2023 Byd ha superato Tesla nel numero di auto elettriche vendute: un traguardo storico per la Casa cinese che non intende fermarsi e pianifica nuove strategie per il futuro.

Gli altri premi di AutoBest

Come detto nel premio Best Buy Car of Europe 2024 di AutoBest, la Byd Dolphin si è classificata al primo posto davanti alla Hyundai Kona e alla Jeep Avenger, quest’ultima protagonista di un esordio da record in Italia.

AutoBest ha assegnato anche altri premi, come l’EcoBest 2024 andato alla nuova Citroen e-C3: riconoscimento significativo per le ambizioni della segmento B elettrica prodotta in Europa che nei piani di Stellantis potrebbe dare una forte spinta al mercato delle zero emissioni nel Vecchio Continente.

Nella categoria SmartBest 2024, invece, a trionfare è stata la Lotus, grazie al sistema operativo Hyper OS che sfrutta le ultime tecnologie di Qualcomm e dell’Unreal Engine firmata da Epic Games. Alla Catl, altro colosso cinese, è andato il premio TechnoBest 2024 in virtù della sua nuova batteria Shenxing al litio-ferro fosfato in grado di garantire un’autonomia di oltre 700 chilometri.

Alla Porsche è andato il premio CompanyBest 2024, mentre Continentale ha vinto il riconoscimento chiamato SafeyBest grazie al suo Detectable Jacket, realizzato utilizzando un nuovo materiale capace di rendere i ciclisti ancora più visibili a bordo strada.

Non sono mancati i premi personali assegnati dalla giuria di AutoBest: il al CEO di Dacia Denis Le Vot è stato nominato ManBest 2024, mentre al design della Renault Gilles Vidal è andato il premio DesignBest 2024.