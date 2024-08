Uno dei principali attori del mercato delle auto elettriche è la BYD, l’azienda cinese fondata nel 1995 sta conquistando sempre più il mercato europeo. Tra i modelli in vendita uno dei più interessanti è il BYD Dolphin, un’auto che unisce la comodità alle linee accattivanti, oltre a un prezzo certamente competitivo se paragonato a quelle delle altre auto elettriche dello stesso settore (circa 31.000 euro). Andiamo allora a scoprire nel dettaglio questo modello vedendo quali sono tutte le sue caratteristiche.

BYD Dolphin: le versioni disponibili

La BYD Dolphin è disponibile in quattro diversi allestimenti, ognuno dei quali ha alcune caratteristiche differenti rispetto agli altri e optional diversi. Oltre ad avere prezzi di base uno diverso dall’altro. I quattro allestimenti tra cui si può scegliere sono: Active, Boost, Comfort e Design.

BYD Dolphin: le dimensioni

La BYD Dolphin è un’auto spaziosa, lunga oltre quattro metri, larga oltre 1,7 metri e alta più di un metro e mezzo, è una vettura comodo che per chi si trova a borda. Anche il bagagliaio è abbastanza capiente e ha un volume di 345 litri che può essere aumentato abbassando i sedili posteriori fino ad arrivare a 1.310 litri. Insomma, di spazio per riporre le proprie valigie ce n’è.

Lunghezza BYD Dolphin: 4.290 mm

Larghezza BYD Dolphin: 1.770 mm

Larghezza BYD Dolphin con specchietti esterni aperti: 2.012 mm

Altezza BYD Dolphin: 1.570 mm

Passo BYD Dolphin: 2.700 mm

Volume bagagliaio BYD Dolphin: 345 litri

Volume bagagliaio con sedili posteriori abbassati BYD Dolphin: 1.310 litri

BYD Dolphin: l’autonomia e i tempi di ricarica

Quando si sparla di automobili elettriche uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione è quello dell’autonomia, ovvero quanta strada è possibile percorrere con una ricarica. Anche perché, come è noto, ricaricare la batteria delle vetture a zero emissioni è un processo più lento rispetto, per esempio, al fare il pieno di benzina a un’auto con il motore termico. L’autonomia dichiarata della BYD Dolphin arriva fino a 497 chilometri. L’autonomia poi dipende da vari fattori, dall’allestimento scelto e da come viene utilizzata l’auto (se esclusivamente all’interno delle città a velocità ridotte o anche fuori).

Per quel che riguarda i tempi di ricarica, con il caricatore monofase da 7 kW (presente con l’allestimento Active) è possibile eseguire una ricarica completa in 7 ore e 18 minuti, con il caricatore trifase da 11 kW (presente nelle altre tre versioni disponibili) è invece possibile eseguire una ricarica in un tempo che va dalle 5 alle 6 ore e 12 minuti.

BYD Dolphin: le prestazioni del motore

La velocità massima che la BYD Dolphin può raggiungere è di 150 km/h nella versione Active, 160 km/h nelle altre tre versioni disponibili, ovvero Boost, Comfort e Design. Per passare da 0 alla velocità di 100 km/h la BYD Dolphin impiega appena 7 secondi.

BYD Dolphin: i colori disponibili

La BYD Dolphin è disponibile in sei colorazioni diverse, in modo che gli automobilisti possano scegliere quelle che più piace: Urban Grey, la Cream White, il Coral Pink, l’Amethyst Purple, lo Skiing White e il Jet Black. Gli interni sono invece bicolori: neri e grigi. Tutti i colori che abbiamo elencato sono disponibili qualunque sia l’allestimento scelto.