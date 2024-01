Jeep rilascia in anteprima l'immagine del nuovo SUV elettrico che debutterà entro la fine dell'anno. Grande attesa per il possente veicolo americano

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Rivelato il volto del nuovo maxi SUV di Jeep

Prima di introdurre il volto della nuova ed entusiasmante Jeep che dovrebbe calcare le strade americane prima, e del resto del mondo poi, bisogna un po’ avvitare il nastro del tempo e fare un tuffo nel passato spolverando il nome Wagoneer. Per gli appassionati di quattro ruote, questo nomignolo ha identificato per tantissimo tempo il modello top della gamma Jeep.

Grazie anche alle numerose presenze tra televisione e cinema, il corposo fuoristrada è divenuto celebre in ogni parte del globo per lo stile marcatamente “Yankee“: dimensioni importanti, dotazione di lusso e soprattutto per le fiancate color legno. Nell’immaginario collettivo, questo è per tutti il Wagoneer. Adesso, Jeep è pronta a lanciare entro la fine dell’anno la nuova Wagoneer S, che si allaccia alla tradizione ma si proietta con dirompenza nel futuro.

Il nuovo modello alla spina

La nuova Jeep Wagoneer S avrà, come la sua progenitrice, una silhouette massiccia, da fuoristrada coraggioso e avventuroso, ma la novità è che sarà completamente elettrica. Per qualcuno potrebbe sembrare un oltraggio fornire un’alimentazione alla spina a un’ammiraglia a ruote alte, ma bisogna credere nel progresso e le premesse che riguardano questo veicolo sono ottime. Il lancio avverrà prima di tutto negli Stati Uniti, a partire dall’autunno del 2024, per arrivare, successivamente, nei mercati principali di tutto il pianeta.

Il look della futura Jeep

A osservare la foto rilasciata da Jeep e guardando alla lente d’ingrandimento la clip promozionale nella quale si parla della Wagoneer S, si può affermare con serenità che il veicolo in questione sarà molto fedele al concept rivelato in anteprima due anni fa, e che piacque per la sua esuberanza. Questa parentela la sia intuisce in particolar modo nella zona anteriore, dove si erge con fierezza la tradizionale griglia a sette feritoie, vero tratto distintivo del Marchio, illuminata e allineata ai rastremati fari LED. Il resto della vettura, invece, è orientato alla muscolosità esaltata dalle dimensioni massicce e fuori dal comune. È ipotizzabile che la prossima Wagoneer S possa sfoggiare una lunghezza intorno ai 5,5 metri. Per i dettagli, comunque, c’è ancora tempo e bisognerà aspettare le conferme della casa madre.

Sarà soltanto elettrica

La Jeep Wagoneer S, come anticipato, sarà una delle grandi proposte elettriche del 2024, e non avrà un’alternativa endotermica, sarà commercializzata esclusivamente in versione BEV. Nonostante questo fatto, il fuoristrada americano offrirà di serie una ragguardevole capacità 4xe con gestione all-terrain, la massima espressione della tecnologia Jeep. Le prestazioni sono rilevanti: grazie a una potenza che tocca i 600 CV, l’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari della Wagoneer S viene coperta in appena 3,5 secondi. Un risultato paragonabile a quello di una fuoriserie, a fronte di una bilancia non certamente da peso piuma.

La nuova Jeep Wagoneer S rientra nell’iniziativa di elettrificazione globale in corso, che sta trasformando la tecnologia 4xe nella nuova 4×4 per perseguire la visione del Brand di realizzare la libertà a emissioni zero. Il piano è a pieno sostegno degli obiettivi di emissioni nette di carbonio zero fissati da Stellantis durante il piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030. Un nuovo tassello per la mobilità del domani.