Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen è in trattativa con Renault per realizzare la prima auto elettrica low cost

Il Gruppo Volkswagen sta lavorando al progetto della prima auto elettrica low cost. Si tratta di un’iniziativa molto ambiziosa che richiederà l’individuazione di un partner industriale con cui creare una piattaforma condivisa per ridurre i costi dell’investimento e rendere possibile lo sviluppo di un’auto elettrica da circa 20.000 euro. Secondo quanto riportato dal magazine tedesco Handelsblatt, il Gruppo Volkswagen sarebbe in trattativa con Renault. La Casa francese potrebbe essere il partner ideale per sviluppare un progetto di questo tipo.

Una partnership europea per l’elettrica low cost

Il Gruppo Volkswagen è uno dei punti di riferimento del mercato delle auto elettriche in Europa, dove ha già avviato una partnership con Ford. Per continuare la crescita nel settore delle auto a zero emissioni, la Casa tedesca ha bisogno di un modello entry level, in grado di garantire volumi di vendita significativi, rendendo più accessibili le auto elettriche, soprattutto in mercati dove il potere d’acquisto dei consumatori è ridotto.

Per realizzare il progetto, Volkswagen avrebbe avviato una trattativa con Renault, considerata come un partner ideale per lo sviluppo di un progetto di questo tipo, anche per via dell’esperienza maturata nel settore delle city car elettriche, con modelli come la Renault Twingo e la Renault Zoe. Le indiscrezioni rivelate da Handelsblatt evidenziano che i colloqui tra le due aziende sarebbero solo in una fase preliminare.

Nel frattempo, Volkswagen continua a lavorare alla versione di serie della Volkswagen ID2.all, city car di segmento B attesa sul mercato per il 2025 con un prezzo di partenza di circa 25.000 euro. Dalla collaborazione con Renault, Volkswagen punta a scendere al di sotto di questa soglia, realizzando un modello da circa 20.000 euro.

Il terzo grande costruttore europeo, Stellantis, ha scelto di proseguire da solo per lo sviluppo di un’auto elettrica low cost. Il Gruppo, di recente, ha annunciato il debutto della nuova Citroen e-C3, attesa sul mercato con una variante entry level da 20.000 euro (ma con autonomia ridotta a circa 200 chilometri). Questa versione debutterà nel 2025 e sarà la base di partenza di altri modelli realizzati da brand del Gruppo.

Un’alleanza contro la Cina

La possibile alleanza tra Volkswagen e Renault sembra essere necessaria per poter realizzare un’auto elettrica dal prezzo accessibile e in grado, quindi, di posizionarsi in un segmento di mercato dove i costruttori cinesi potrebbero, in breve tempo, ritagliarsi uno spazio di primo piano. La concorrenza cinese, nel lungo periodo, rappresenta una minaccia per i produttori europei.

Secondo una recente indagine di Jato Dynamics, le auto elettriche in Cina hanno un prezzo medio di 31.000 euro (il dato si riferisce al primo semestre del 2023) mentre in Europa si arriva a oltre 65.000 euro. Molti costruttori cinesi guardano all’Europa con sempre maggiore interesse, anche per via delle poche opzioni disponibili nei segmenti più bassi del mercato.

Per non farsi trovare impreparate in vista di una possibile invasione di auto elettriche cinesi, Volkswagen e Renault potrebbero allearsi, creando una nuova piattaforma di partenza su cui sviluppare una famiglia di auto low cost a zero emissioni da lanciare sul mercato dopo il 2025, quando il peso delle auto elettriche sarà molto più significativo in Europa.