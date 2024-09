Fonte: Ufficio Stampa Polestar Polestar 4: il SUV elettrico potente e veloce

Le Polestar 2 abbiamo già iniziato a vederle sulle strade italiane da un po’ di tempo, ora è arrivato anche un altro modella della casa automobilistica svedese (controllata dalla Volvo) e specializzata proprio nei veicoli elettrici: la Polestar 4. Le prime vetture acquistate nel nostro Paese sono già state consegnate ma la presenza della casa automobilistica della Volvo è destinata ad aumentare sempre di più perché arriveranno in Italia anche le Polestar 3.

Le Polestar 4 in Italia

In casa Polestar c’è soddisfazione per il fatto che l’azienda si stia allargando sempre di più anche all’estero e in paesi come l’Italia. Lo si evince anche dalle parole utilizzate da Dimitris Chanazoglou, il managing director di Polestar Italia, per commentare le prime consegne avvenute nel nostro Paese dei modelli di Polestar 4.

“Con l’avvio delle consegne di Polestar 4 inauguriamo ufficialmente una nuova era per Polestar in Italia. L’accoglienza che questa vettura ha riscosso sul mercato italiano è una chiara dimostrazione dell’entusiasmo e della fiducia che i nostri clienti ripongono nel nostro marchio”, ha spiegato Dimitris Chanazoglou.

A proposito della presenza di Polestar 4 sulle strade del nostro Paese, segnaliamo che per chiunque fosse interessato c’è la possibilità di prenotare un test drive al Polestar Space di Roma o al Polestar Space di Milano, in modo da poter provare in prima persona l’auto svedese e conoscerla così da vicino prima di decidere se acquistarla o se orientarsi su altri modelli.

Polestar 4: la batteria

In ogni automobile elettrica uno degli aspetti più importanti (se non fondamentale) è la batteria: quella montata sulla Polestar 4 ha una capacità di 100 kWh che è in grado di caricarsi molto rapidamente. Basti pensare che per passare dal 10% all’80% della batteria sono sufficienti appena trenta minuti con una ricarica a corrente continua.

Per una ricarica completa a corrente alternata a 11kW sono invece necessarie 11 ore, a corrente alternata ma a 22 kW bastano invece 5 ore e mezza. L’autonomia della batteria dichiarata varia a seconda della versione: si può infatti scegliere tra la Polestar 4 Long range Single Motor e la Polestar 4 Long range Dual Motor. La prima ha un’autonomia dichiarata di 620 chilometri, la seconda da 590 chilometri.

Per quel che riguarda le prestazioni, la versione con un solo motore è in grado di raggiungere i 100 km/h partendo da zero in 7,1 secondi, quella con due motori raggiunge invece la stessa velocità in 3,8 secondi. La velocità massima che l’auto può raggiungere è di 200 km/h.

Polestar 4: le dimensioni

La Polestar 4 è una coupé spaziosa, è lunga oltre 4,8 metri e ha un’altezza superiore al metro e mezzo, per quanto riguarda la larghezza è di oltre 1,7 metri. Da segnale inoltre che l’auto, oltre che del bagagliaio posteriore, è dotata anche di un comodo e spazioso vano portaoggetti anteriore. Ma vediamo ora nel dettaglio quali sono le dimensioni della Polestar 4.

Lunghezza Polestar 4: 4.840 mm

Larghezza Polestar 4: 1.760 mm

Altezza Polestar 4: 1.534 mm

Passo Polestar 4: 2.999 mm

Polestar 4: il prezzo

Il prezzo di partenza della Polestar 4 dipende dalla versione scelto: la Long range Single Motor costa 66.900 euro, la Long range Dual Motor (che è appunto la versione a trazione integrale con due motori a magneti permanenti da 200 kW) ha un prezzo di partenza di 73.900 euro.