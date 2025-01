Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Polestar Polestar: nuovo SUV e tante sorprese in arrivo

Il 2024 che ci siamo da poco messi alle spalle non è stato molto positivo per il mercato dell’auto, che ha patito una crisi profonda. I numeri delle vendite sono stati bassi quasi per tutti i marchi e questo ha portato ad un inevitabile rallentamento su tutta la filiera. Alcune Case costruttrici addirittura hanno dovuto chiudere fabbriche o stopparle, mandando per strada tantissimi operai.

C’è chi però ha voglia di rilancio in questo 2025 e tra questi c’è sicuramente la Polestar. L’azienda svedese, nata come scuderia automobilistica privata nel 1996, in questi anni ne ha fatta tanta di strada diventando un costruttore di tutto rispetto, parte del Gruppo Volvo e quindi di conseguenza di Geely Automobile, ha in mente un anno da urlo.

Un nuovo SUV in arrivo

Per prima cosa la Casa svedese ha deciso di allargare la propria gamma di modelli. Presto, infatti, arriverà sul mercato Polestar 7, un SUV compatto di tipo premium che verrà prodotto in Europa. Questo modello segnerà un’autentica svolta per il marchio visto che da qui in poi si passerà gradualmente da un approccio multipiattaforma a un’unica architettura. Questo dovrebbe far si che l’azienda risparmi su tempi e costi.

Intanto è in arrivo nella seconda metà del 2025 della Polestar 5, una gran turismo ad alte prestazioni a 4 posti, che sarà basata su una piattaforma in alluminio. Sarà la prima auto del marchio ad usare la tecnologia ad 800 Volt. Queste due vetture insieme alla Polestar 3, 2 e 4 formeranno la nuova gamma del brand.

I piani per il futuro

Per accelerare la propria crescita inoltre Polestar sta investendo nella propria rete di vendita così da avere maggiore spazio in Europa e Nord America. Allo stesso tempo però resterà attivo il consolidato canale di vendita online. Il marchio svedese si concentrerà particolarmente sulla Francia dove il mercato delle EV è in espansione, ma è previsto un ulteriore allargamento in Europa orientale, Asia e America Latina dal 2026 in poi.

Polestar però guarda con grande interesse anche al mercato dei Crediti (verdi). Essendo un marchio 100% elettrico, infatti, grazie al meccanismo che consente alle varie Case di raggruppare le flotte con altri costruttori per abbassare la media di Co2, può cedere crediti a quelle aziende che invece vendono ancora auto con motori endotermici. Da questo tipo di mercato, infatti, l’azienda svedese punta a ricavare milioni di dollari.

Il CEO di Polestar, Michael Lohscheller, ha rivelato in un comunicato stampa: “Stiamo accelerando la nostra espansione al dettaglio e la trasformazione commerciale, mentre adattiamo la nostra futura gamma di modelli e riduciamo significativamente la nostra base di costi. Sia in termini di volumi che finanziari, prevediamo che il 2025 sarà l’anno migliore nella storia di Polestar”. Parole forti che preannunciano un’annata di grandi cambiamenti per il marchio.

Polestar ha anche fatto sapere che grazie a Polestar Charge, i clienti in Europa hanno accesso ad oltre 850mila punti di ricarica e vi sono inclusi anche i Tesla Supercharger. In Nord America, invece, i punti di ricarica sono 17.800 e in questi sono inclusi anche i Tesla Supercharger che sono accessibili attraverso un adattatore NACS. Infine, attraverso il lancio di Polestar Energy si cercherà di rendere più efficiente, intelligente ed economica la ricarica domestica.