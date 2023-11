Honda ha fatto un passo avanti nel mondo dei veicoli elettrici con il suo nuovo e:Ny1 Full Electric, un B-SUV che promette di rivoluzionare il segmento con un design accattivante, tecnologia all’avanguardia e un’esperienza di guida coinvolgente. Questo veicolo è stato sviluppato con l’obiettivo di offrire un’alternativa all’elettrico che sia in grado di conquistare un pubblico giovane e dinamico.

Design sofisticato

e:Ny1 presenta un design sofisticato, caratterizzato da linee eleganti e gruppi ottici espressivi. La griglia frontale integra perfettamente i gruppi ottici e nasconde la porta di ricarica, mentre le luci posteriori sono unite da una barra LED a tutta ampiezza che conferisce un aspetto sicuro e ben piazzato al veicolo. Inoltre, i nuovi badge e caratteri distintivi rendono e:Ny1 facilmente riconoscibile come un veicolo elettrico a batteria, mentre la gamma di colori offre opzioni accattivanti, tra cui il nuovo colore Aqua Topaz.

Interni di alta qualità

Gli interni di e:Ny1 sono spaziosi e confortevoli, con materiali di alta qualità e un design ispirato alla natura. Il quadro strumenti digitale e il grande schermo touch centrale offrono una gamma completa di tecnologie per mantenere i passeggeri connessi e informati durante il viaggio. Inoltre, il tetto panoramico aumenta la sensazione di spaziosità nell’abitacolo, creando un ambiente accogliente e rilassante.

Prestazioni impressionanti

Honda e:Ny1 è basato su una piattaforma con architettura e:N F e motore anteriore ad alte prestazioni, che offre un’autonomia WLTP di 412 km e una ricarica veloce che permette di passare dal 10 all’80% in circa 45 minuti. Il motore da 150 kW offre un’accelerazione reattiva, portando l’auto da 0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi. Inoltre, il telaio leggero ma rigido offre una guida stabile e agile, garantendo un’esperienza di guida coinvolgente.

Tecnologie avanzate

E’ equipaggiato con le più recenti tecnologie di sicurezza Honda SENSING, che offrono una protezione completa e assistenza al guidatore. Il sistema di telecamere e sensori sonar fornisce una copertura omnidirezionale, consentendo al veicolo di rilevare oggetti e segnaletica stradale in modo accurato. Inoltre, il veicolo è dotato di funzionalità per la ricarica intelligente, consentendo agli utenti di gestire la ricarica in base alle loro preferenze e alle condizioni dell’infrastruttura.

Nuovo Honda e:Ny1 Full Electric rappresenta un passo avanti nell’evoluzione dei veicoli elettrici, un’alternativa accattivante e tecnologicamente avanzata nel segmento B-SUV, pronta a guidare la transizione verso l’elettrico con stile e innovazione.