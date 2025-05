14enne morta travolta dal treno a Cesano Maderno, binari attraversati con le cuffie: la sbarra era abbassata

Una ragazzina di 14 anni è morta sui binari, travolta dal treno a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Non si sarebbe trattato di un suicidio, ma di un incidente: pare che la giovane, con le cuffie nelle orecchie, abbia provato ad attraversare il tratto, nonostante la sbarra fosse abbassata proprio per l’arrivo del regionale, diretto a Milano. In quel punto, in passato, ci sono stati incidenti analoghi: anche per questo, da tempo, nei piani del Comune ci sarebbe la costruzione di un sovrappasso ferroviario.

La ricostruzione dell’incidente a Cesano Maderno

Secondo quanto ricostruito da ANSA, la 14enne sarebbe stata travolta da un treno regionale durante l’attraversamento dei binari della ferrovia a Cesano Maderno.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 19 di mercoledì 14 maggio, nei pressi di un passaggio a livello con le sbarre abbassate.

Cesano Maderno

Gli inquirenti avrebbero escluso il suicidio: pare che la ragazzina stesse ascoltando la musica con le cuffie, non accorgendosi quindi dell’arrivo del treno, partito da Palazzolo Milanese e diretto a Milano.

Sul posto, oltre ai soccorsi di Areu 118, sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia ferroviaria, a cui sono state affidate le indagini.

Sul luogo dell’incidente, ha scritto Monza Today, si è presentato anche il sindaco, Gianpiero Bocca.

Altri morti investiti dal treno nello stesso punto

L’incidente ha riaperto vecchie ferite nella comunità di Cesano Maderno.

In quello stesso punto, infatti, in passato si sarebbero verificati diversi incidenti mortali simili.

La realizzazione del Sovrappasso ferroviario

Poco meno di un anno fa, spiega ANSA, il Comune di Cesano Maderno avrebbe firmato un documento per la costruzione di un sovrappasso pedonale ferroviario in Corso Libertà.

La convenzione sarebbe stata siglata dall’amministrazione e da Ferrovie Nord nel giugno 2024: il costo ammonterebbe a 2,25 milioni di euro.

Il sovrappasso – si legge nel documento – è stato deciso per “consentire a tutti gli utenti” di raggiungere il centro cittadino “agevolmente e in sicurezza“.