39enne picchia l'ex fidanzata e suo padre, calci in pancia per strada a Messina poi il tentativo di fuga

E’ di un arresto per atti persecutori e lesioni personali aggravate il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Messina. Un uomo di 39 anni è stato fermato mentre aggrediva la sua ex fidanzata e il padre di lei, in località Camaro.

Intervento tempestivo della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato grazie a una chiamata al Numero Unico di Emergenza “112”. Un uomo ha segnalato che lui e sua figlia erano stati aggrediti dall’ex fidanzato della giovane. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno interrotto l’azione violenta e bloccato l’aggressore mentre tentava di fuggire.

Una storia di persecuzioni

Le indagini hanno rivelato che la donna aveva cercato di chiudere ogni rapporto con l’ex, ma questi aveva continuato a perseguitarla per circa un anno. Il giorno dell’aggressione, l’uomo l’aveva seguita e invitata a parlare. Temendo per la sua sicurezza, la donna aveva avvisato il padre della sua posizione in tempo reale.

Violenza interrotta dall’arrivo del padre

Quando la situazione è degenerata, l’uomo ha colpito la donna con un calcio all’addome. Il padre, intervenuto per difendere la figlia, è stato a sua volta colpito. Solo l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori.

Conseguenze legali e appello della Questura

La donna è stata portata al Pronto Soccorso e ha ricevuto una prognosi di 10 giorni. L’aggressore è stato arrestato in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. La Questura di Messina invita le vittime di maltrattamenti e violenza domestica a denunciare i fatti per attivare le misure di tutela necessarie.

