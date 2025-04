40 chili di cocaina e 189 mila euro in contanti, albanese arrestato a Perugia: il video del blitz

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino albanese è stato arrestato a Perugia per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, fermato lungo il raccordo Perugia Bettolle, è stato trovato in possesso di oltre 40 chili di cocaina e 189.000 euro in contanti.

Il controllo e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale della Squadra Volante ha notato un veicolo sospetto che alternava la velocità in modo anomalo. Dopo aver fermato l’auto, il conducente è apparso nervoso e ha fornito spiegazioni poco credibili. Questo ha portato gli agenti a effettuare una perquisizione approfondita del veicolo.

La scoperta del doppiofondo

Durante il controllo, è stato scoperto un doppiofondo sotto il sedile anteriore lato passeggero, contenente un “panetto” di cocaina del peso di circa un chilogrammo. Gli accertamenti tecnici hanno confermato che si trattava di sostanza stupefacente.

Perquisizione a Salsomaggiore

Alla luce del ritrovamento, la perquisizione è stata estesa a un garage a Salsomaggiore, con l’aiuto della Questura di Parma. Qui sono stati rinvenuti altri 39 panetti di cocaina, per un totale di oltre 40 chilogrammi, e circa 189.000 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Conseguenze legali

Il valore della droga sequestrata è stato stimato in circa 4 milioni di euro sul mercato. L’uomo è stato portato in Questura e arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.

Fonte foto: Polizia