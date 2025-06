A giugno 2025 arriva il bonus bollette da 200 euro: sconto direttamente in fattura, i requisiti Isee

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È partita l’erogazione del contributo straordinario 2025 da 200 euro, noto come bonus bollette, destinato a chi ha i requisiti per il contributo sociale luce e gas. Valido per famiglie con Isee fino a 9.530 euro (o 20mila euro con almeno 4 figli), si somma agli sconti già previsti e viene applicato in bolletta automaticamente.

Bonus bollette, cos’è e a chi spetta

È ufficialmente partito il contributo straordinario 2025 da 200 euro, un bonus accreditato direttamente nelle bollette e cumulabile con il tradizionale bonus sociale.

L’agevolazione spetta a chi rientra nei limiti reddituali previsti, calcolati in base all’Isee, viene riconosciuto automaticamente e si applica a luce, gas e acqua.

L’erogazione del bonus bollette è attesa per giugno 2025

La misura ha validità annuale e si applica a un’unica utenza per ciascun tipo di fornitura, anche per le famiglie che risiedono in appartamenti condominiali.

Ne hanno diritto i nuclei con Isee fino a 9.530 euro (massimo 3 figli) o con un Isee entro i 20mila euro, ma con almeno quattro figli a carico, rientrando così nella categoria delle famiglie numerose.

Tutti gli importi del bonus bollette

Per ottenere il bonus bollette è indispensabile presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), necessaria per il calcolo dell’Isee.

Per quanto riguarda l’elettricità, l’importo annuo varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare:

167,90 € per famiglie composte da 1 o 2 persone

219,00 € per nuclei con 3 o 4 membri

240,90 € se si superano i 4 componenti

Il bonus gas, invece, ha un valore flessibile: l’importo varia ogni mese ed è determinato dall’Autorità. L’ammontare dello sconto dipende dalla stagione: nei mesi freddi, quando il consumo aumenta, il beneficio è più elevato; al contrario, in estate si riduce.

Come ricevere il bonus bollette

Il contributo straordinario di 200 euro verrà accreditato direttamente nella bolletta, senza che il cittadino debba compiere ulteriori procedure amministrative. L’erogazione è prevista tra aprile e luglio 2025, nel primo trimestre utile successivo alla presentazione della DSU.

Oltre a integrarsi con il bonus sociale luce e gas per chi ha un Isee sotto i 9.530 euro — con un beneficio complessivo che può superare i 500 euro annui — il contributo è previsto anche per i nuclei familiari con Isee tra 9.530 e 25mila euro, che non rientrano nel bonus ordinario ma potranno comunque beneficiare di questa agevolazione aggiuntiva.