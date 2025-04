Accoltella il padre a Carini vicino Palermo per difendere la madre dalla lite, 20enne arrestato

Altro delicato e violento episodio familiare: a Carini, comune in provincia di Palermo, un 20enne ha accoltellato il padre di 44 anni per difendere la madre nel corso di una lite scoppiata tra i due genitori. Il giovane è stato arrestato ed è ora accusato di tentato omicidio. Il padre è ricoverato all’ospedale civico di Palermo ed è stato operato. Non sarebbe in pericolo di vita.

Palermo, a Carini 20enne va in soccorso della madre e accoltella il padre

Secondo una prima ricostruzione fornita dall’Ansa, il 44enne sarebbe stato colpito due volte alle scapole dal figlio che ha agito con un coltello.

Le ferite inflitte hanno provocato danni ai polmoni del padre che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale civico di Palermo dove si è sottoposto a un intervento chirurgico e non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno già ascoltato sia la madre sia il ragazzo. Anche quest’ultimo è stato portato in ospedale perché in stato di forte agitazione.

La lite, culminata con l’accoltellamento, si è verificata a notte fonda quando è arrivata la chiamata di soccorso in un’abitazione in via Vespucci a Carini.

Come è maturata l’aggressione

Sempre stando alle prime informazioni emerse sul caso, sembra che nell’ambiente domestico ci fossero continue liti e tensioni tra i due genitori.

Nel corso dell’ultima discussione, il figlio ha dato in escandescenza andando in soccorso della madre contro il padre. La vicenda resta tutta da chiarire.

I carabinieri della compagnia di Carini coordinati dalla procura hanno avviato le indagini per capire nel dettaglio cosa sia realmente accaduto.

Il caso di Mezzolombardo: Bojan Panic scarcerato dopo l’uccisione del padre

Il caso di Carini è avvenuto a poche ore di distanza da quello di Mezzolombardo dove il 19enne Bojan Panic, nella notte tra giovedì e venerdì, ha ucciso il padre a coltellate.

Come nella vicenda palermitana, il ragazzo ha avuto uno scatto d’ira nei confronti del genitore 46enne che si sarebbe ripetutamente reso protagonista di maltrattamenti nei confronti della moglie.

Nella giornata di venerdì 4 aprile Panic è stato scarcerato. Lo ha deciso la procura di Trento, valutando l’assenza di esigenze cautelari in attesa del processo.