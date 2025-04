Aereo ultraleggero si schianta a Isola del Cantone vicino Genova, due morti nell'incendio tra gli alberi

Un aereo ultraleggero si è schiantato a Isola del Cantone, comune in provincia di Genova. Il velivolo era decollato da Torino. Bilancio tragico: due morti. Le due persone senza vita sono state trovate carbonizzate. A bordo del mezzo non c’era nessun altro. Sul luogo della tragedia si sono precipitati i vigili del fuoco e i carabinieri. Le operazioni, per via della scarsa visibilità causata dalla nebbia, sono state complicate.

Aereo ultraleggero precipita a Isola del Cantone: due morti

Secondo le prime notizie, l’allarme è scattato poco dopo le 14 di mercoledì 2 aprile 2025. I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno riferito che il mezzo, prima di schiantarsi, stava volando a bassa quota sopra gli alberi.

All’improvviso si è udito un boato causato dall’impatto al suolo dell’ultraleggero che è poi stato avvolto dalle fiamme. La nebbia ha reso difficili le operazioni dei soccorritori.

La colonna di fumo sprigionatasi dopo l’incidente ha subito catturato l’attenzione dei residenti della zona.

Oltre ai pompieri, sul posto si sono recati i carabinieri, gli uomini del soccorso alpino, un’auto medica Golf 7 e la Croce Rossa di Ronco Scrivia.

Il ritrovamento dei relitti e dei due corpi carbonizzati

I vigili del fuoco hanno trovato parte dei relitti e i segni di un incendio, uno zaino, una calzatura e due corpi carbonizzati.

L’aereo, dalle prime informazioni frammentarie trapelate sull’accaduto, sembrerebbe un biposto, dettaglio che ha fatto sì che i vigili del fuoco abbiano escluso la possibilità che sul velivolo ci fossero altre persone.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i piani di volo per identificare le due vittime.

Le parole del sindaco Gian Luca Campora: “Volava a bassa quota”

“È successo poco sopra la strada che va verso Montessoro”, ha raccontato a Telenord il sindaco di Isola del Cantone, Gian Luca Campora, che si è precipitato sul luogo della tragedia.

“Da quello che mi hanno raccontato l’aereo volava a bassa quota tanto da essere visibile dalla strada”, ha aggiunto il primo cittadino.

Dunque, dalle prime testimonianze, sembra che l’aereo stesse procedendo a bassissima quota, addirittura sfiorando le cime degli alberi della zona boschiva. Nei mesi scorsi, si è verificata una tragedia simile a Udine.