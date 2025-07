Aggrediti dal rottweiler della nonna a Lavinio, fratellini in codice rosso: trasportati in elicottero

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Orrore a Lavinio Lido di Enea, poco distante da Roma, dove due bambini di 8 e 10 anni sono stati attaccati dal rottweiler di proprietà della nonna. Entrambi i fratellini versano attualmente in gravi condizioni. La donna non è indagata, ma le Forze dell’Ordine sono al lavoro per scoprire le condizioni di detenzione del cane e per capire perché l’animale abbia attaccato i piccoli.

Aggrediti dal rottweiler della nonna: tragedia a Lavinio

Due bambini, intenti a giocare nel giardino di casa della nonna, sono stati aggrediti da un rottweiler.

Il cane, di proprietà della donna, era libero nel giardino esterno dell’abitazione di Lavinio Lido di Enea, poco distante da Roma.

La tragedia è avvenuta a Lavinio (Anzio)

È accaduto nella mattinata del 1° luglio: i piccoli si trovavano in casa della nonna perché i genitori erano al lavoro.

I due fratellini, di 8 e 10 anni, sono stati aggrediti dall’animale dopo che questo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe scavalcato l’unica recinzione che lo separava dai piccoli.

È stata la nonna a intervenire per prima, allontanando immediatamente il cane, un rottweiler maschio, per poi chiamare i soccorsi.

I soccorsi: come stanno i bambini

I due fratellini di 8 e 10 anni hanno riportato ferite gravi. Uno dei due bambini ha riportato una grave ferita alla testa, mentre l’altro è ferito alla schiena.

Data la gravità delle ferite, entrambi i bambini sono stati trasferiti con elisoccorso da Lavinio all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Sebbene nessuno dei due risulti in pericolo di vita, potrebbero essere necessari degli interventi chirurgici per entrambi.

Le indagini delle Forze dell’Ordine

Le Forze dell’Ordine stanno indagando per ricostruire meglio quanto accaduto a Lavinio.

Stando a quanto disposto dai Carabinieri della compagnia di Anzio, il cane è stato preso in custodia dal Servizio veterinario. Sembra che il rottweiler, prima di aggredire i bambini, non abbia mai manifestato comportamenti aggressivi.

La nonna dei due bambini, chiaramente sotto choc, non risulta per ora indagata. Tuttavia, i Carabinieri sono impegnati per comprendere le condizioni di detenzione del cane e per capire perché l’animale abbia attaccato i bambini.