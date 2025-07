Allerta meteo in 11 regioni, dove e quando arrivano i forti temportali, grandinate ed eventi estremi

Dopo il nubifragio che ha colpito il Settentrione con una vittima e tre feriti nel Milanese, il maltempo non accenna ad arrestarsi. Tra il 7 e l’8 luglio è prevista un’altra perturbazione che porta piogge e temporali su tutto il Nord, specie Nord-Est, in estensione al Centro peninsulare. Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso allerta meteo in 11 regioni.

Dove sono le allerte meteo

Nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile si possono controllare dove sono previsti fenomeni meteo che, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

Lunedì 7 luglio le allerte per precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, interessano 11 regioni ovvero: Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Marche, Umbria, Lazio e Campania.

ANSA

Il nubifragio a Milano il 6 luglio 2025

La Protezione civile avvisa che i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Nello specifico, per la giornata del 7 luglio è prevista allerta arancione per rischio temporali in Lombardia e su gran parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Valutata, inoltre, allerta gialla su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Campania, su alcuni settori di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e sui restanti territori di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Gli avvisi in Campania, Liguria, Friuli e Veneto

L’allerta giallo in Campania è previsto fino alla mezzanotte del 7 luglio. Nell’avviso si ricorda che “le precipitazioni saranno caratterizzate da rapidità di evoluzione: quindi potranno rivelarsi molto intense anche se in un arco temporale breve. Il quadro meteo è infatti caratterizzato da incertezza previsionale”.

In Liguria sono previste mareggiate e un calo delle temperature che attenuerà il disagio da caldo. In Friuli è stato emanato un decreto di preallarme a seguito del passaggio all’allerta arancione per forti temporali, venti e grandinate che si stima potrebbero interessare le province di Pordenone e Trieste, nonché l’area del medio-basso Friuli, con particolare intensità lungo la fascia costiera.

Il provvedimento prevede inoltre lo stanziamento di 500mila euro destinati ai primi eventuali interventi di messa in sicurezza del territorio.

In Veneto si prevedono temporali anche molto forti, vento e grandinate. La situazione migliorerà nel pomeriggio del 7 luglio ma con nuove piogge intense e grandinate in serata. L’allerta permane fino alle 9 di martedì 8 luglio.