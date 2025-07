Maltempo e forti temporali a Bergamo, voli per Orio al Serio dirottati e disagi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Arriva il maltempo nel Nord Italia e in particolare in Lombardia e a Bergamo. Qui forti temporali hanno funestato la provincia portando anche a conseguenze per l’aeroporto di Orio al Serio dove diversi voli che lì erano diretti sono stati dirottati su altri scali. Grossi disagi anche per le partenze dove sono stati registrati diversi ritardi.

Maltempo e temporali a Bergamo

Dopo giornate di caldo intenso con picchi di temperature raggiunte in gran parte della penisola, è arrivato il maltempo e lo ha fatto con forti nubifragi che si sono abbattuti nel Nord Italia.

Quelli che hanno provocato più danni sono stati registrati nella Bergamasca dove si sono creati forti disagi per i voli diretti e in partenza da Orio al Serio.

Vento, piogge e nevicate, disagi a Orio al Serio

Era atteso un cambiamento del clima nella giornata di sabato 5 luglio e così è stato, fin dalle prime ore della mattinata. Gran parte del Nord Italia è stato interessato anche da forti piogge che sono diventati veri e propri nubifragi nella zona della provincia di Bergamo.

Qui, in Val Seriana, a Clusone, c’è stata una forte nevicata che ha ricoperto le strade. Nella zona si è allagato il teatro dell’oratorio e si registrano altri diversi danni e allagamenti tra Caravaggio e Treviglio. Il vento ha abbattuto alberi e oggetti, come alcuni cartelli di industrie e centri commerciali.

Situazione complicata anche a Orio al Serio dove 13 voli diretti all’aeroporto sono stati dirottati tra Malpensa, Bologna e Verona a causa della perturbazione. Ritardi anche per i voli in partenza.

La situazione in Lombardia

Come detto, è la Bergamasca il territorio che ha riportato e sta riportando i maggiori danni: sono già decine gli interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco, come riporta Bergamo News. Il maltempo sta interessando anche città e pianura con temperature che sono arrivate anche ai 10 gradi con pioggia e raffiche di vento.

Non si registrano feriti né grossi danni in città dove pure il temporale si è diretto dopo aver attecchito prima in provincia. Si tratta questo di un fine settimana dalla forte instabilità soprattutto al Nord con rischio di rovesci o temporali che persisteranno anche nella giornata di domenica 6 luglio quando il maltempo raggiungerà la Toscana. Previste grandinate e forti raffiche di vento.

Non solo Bergamo, una forte ondata di maltempo si è abbattuta su gran parte della Lombardia. Nubifragi e allagamenti di media intensità a Como e in provincia con strade allagate e persone intrappolate nelle auto. Anche la provincia di Varese è stata duramente colpita dal maltempo che si sta spostando verso est. A Milano, invece, si registrano forti raffiche di vento ma ancora nessun danno rilevante.