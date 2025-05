Altra truffa del finto carabiniere, anziana raggirata a Sersale: quanti soldi le sono stati rubati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Sersale (Catanzaro), dove due giovani sono stati fermati per truffa ai danni di un’anziana. L’operazione è stata condotta dopo una segnalazione di truffa ai danni di una signora 88enne, avvenuta nella stessa città.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’anziana aveva ricevuto una telefonata da un uomo che si era finto Maresciallo dei Carabinieri, informandola che suo nipote era coinvolto in un grave incidente stradale. Per liberarlo, sarebbe stato necessario pagare una cauzione. Poco dopo, un complice si è presentato a casa della donna, ottenendo 1200 euro in contanti e dei monili in oro.

Intervento dei Carabinieri

I Carabinieri di Sersale hanno raccolto la denuncia e avviato le ricerche del veicolo usato per la truffa. I presunti autori sono stati rintracciati a bordo di un’auto da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Botricello. Durante la perquisizione, i due giovani sono stati trovati in possesso del denaro e dei preziosi sottratti.

Convalida dell’arresto

Il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto e, al termine del giudizio direttissimo, ha applicato la pena di 1 anno e 1 mese di reclusione, oltre al pagamento di 650 euro di multa, su richiesta degli imputati e con il consenso del Pubblico Ministero.

