Ancona, lancia la droga mentre scappa dalla polizia: nascondeva "LSD di Super Mario", cocaina e marijuana

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e diversi sequestri di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella notte tra il 30 e il 31 maggio nella zona Baraccola di Ancona. Un uomo italiano di circa 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato fermato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è stata condotta durante un controllo del territorio, che ha portato al sequestro di hashish, marijuana, LSD e cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

Il controllo notturno e il tentativo di fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante un servizio di pattugliamento nella zona Baraccola di Ancona. Gli agenti della squadra Volanti hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha mostrato subito segni di agitazione. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l’uomo ha improvvisamente cercato di fuggire, ma è stato prontamente bloccato dagli operatori. Durante la colluttazione, ha spintonato ripetutamente i poliziotti nel tentativo di divincolarsi e aprirsi un varco, ma senza successo.

Il lancio della droga e il primo sequestro

Nel corso del fermo, l’uomo ha infilato la mano destra nella tasca dei pantaloni ed estratto un oggetto che ha lanciato verso la strada. Gli agenti hanno recuperato immediatamente l’involucro, che si è rivelato essere un ritaglio di plastica trasparente contenente un pezzo di hashish del peso di 6,89 grammi. Questo primo ritrovamento ha spinto i poliziotti ad approfondire i controlli, estendendoli anche all’abitazione del fermato.

La perquisizione domiciliare e i nuovi ritrovamenti

La perquisizione è stata effettuata presso l’abitazione dell’uomo, già noto agli uffici di via Gervasoni. Nella camera a lui riservata, dentro un cassetto di un mobile, sono stati trovati due sacchetti in plastica trasparente contenenti marijuana, rispettivamente del peso di 149,86 grammi e 89,23 grammi. Sulla scrivania della stanza sono stati rinvenuti residui di hashish, oltre a materiali e oggetti comunemente utilizzati per il taglio e il confezionamento delle dosi, come ritagli di cellophane e plastica.

Strumenti per il confezionamento e denaro contante

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato anche un bilancino di precisione perfettamente funzionante, due coltelli da cucina e un paio di forbici con le lame intrise di hashish. Sul piano della scrivania è stato rinvenuto denaro contante per un totale di 90 euro, in banconote di piccolo taglio, alcune delle quali arrotolate singolarmente. Secondo gli investigatori, il denaro sarebbe il provento dell’attività illecita di spaccio.

Il ritrovamento di LSD e la particolarità dei francobolli

All’interno di un piccolo barattolo di vetro sono stati trovati 6 francobolli sublinguali imbevuti di LSD, per un peso complessivo di 0,15 grammi. I francobolli riportavano l’immagine di un noto personaggio dei videogiochi, “Super Mario”, dettaglio che ha colpito gli agenti per la possibile attrattiva verso i più giovani.

La perquisizione in garage: cocaina e altro denaro

La perquisizione è proseguita nel garage dell’abitazione, dove sul piano di un tavolo è stata trovata altra sostanza stupefacente, questa volta cocaina, per un peso di 1,17 grammi. Accanto alla droga, gli agenti hanno sequestrato un altro bilancino di precisione e denaro contante in banconote da 50 e 100 euro, per un totale di 150 euro.

Il sequestro del materiale e la procedura di arresto

Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, insieme al materiale per il confezionamento e al denaro contante, è stata debitamente repertata e posta sotto sequestro. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in base all’articolo 73 del D.P.R. 309/90, e per resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida per direttissima.

Le misure di prevenzione e i precedenti dell’arrestato

Immediatamente dopo l’arresto, per l’uomo è scattata anche la misura di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore, in quanto già arrestato per analoghi fatti nel 2020 e nel 2023, oltre ad avere ulteriori precedenti. Dopo la notifica della misura di prevenzione personale, l’uomo è stato ammonito: se dovesse persistere nella sua condotta, potrebbero essere adottate misure ancora più restrittive nei suoi confronti.

Il contesto: la lotta allo spaccio nella zona Baraccola

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli e attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona Baraccola di Ancona, area già oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine per episodi analoghi. La Polizia di Stato ha ribadito l’importanza di mantenere alta la guardia e di proseguire con controlli mirati per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare il fenomeno della detenzione e dello spaccio di droga.

Conclusioni e prospettive future

Il caso di Ancona rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti e nella tutela della legalità. L’arresto dell’uomo e il sequestro delle diverse tipologie di droga, insieme al materiale per il confezionamento e al denaro contante, testimoniano la determinazione della Polizia di Stato nel contrastare il fenomeno e nel prevenire il coinvolgimento di fasce sempre più giovani della popolazione. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali collegamenti con altre attività illecite e per monitorare la situazione nella zona Baraccola e in altre aree sensibili della città.

IPA