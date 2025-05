Antonio Omar Dridi e Manuel Mameli morti in Ucraina, chi erano i due foreign fighters italiani

Antonio Omar Dridi, 33 anni di Palermo, e Manuel Mameli, 25enne di Cagliari, sono morti combattendo in Ucraina come volontari nella legione internazionale a supporto dell’esercito di Kiev. Le famiglie sono state avvisate nelle ultime ore. Mameli è stato dichiarato missing in action: il suo corpo si trova in territorio sotto controllo russo.

Antonio Omar Dridi: il cuoco palermitano dal cuore inquieto

Antonio Omar Dridi, nato a Palermo nel 1991, è uno dei due italiani uccisi nelle scorse settimane mentre combatteva come volontario in Ucraina.

Come riporta il Corriere della Sera, la sua morte è stata ufficializzata solo ora dall’organizzazione Memorial – Volontari internazionali per l’Ucraina, che ha diffuso un post in sua memoria: “Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”.

Antonio Omar Dridi e Manuel Mameli sono morti mentre combattevano per l’Ucraina

Dridi era un cuoco, aveva vissuto in Germania e Austria prima di unirsi alle forze ucraine. La sorella Noah lo aveva descritto al Tg1 come “uno spirito libero, sempre in viaggio, incapace di restare fermo in un solo posto”.

Era scomparso da settimane: l’ultimo contatto risale a marzo, quando un commilitone raccontò che il bunker in cui si trovava era stato colpito da un bombardamento. Ora, dopo giorni di incertezza, è arrivata la conferma della sua morte.

Manuel Mameli: disperso in azione vicino a Pokrovsk

Manuel Mameli, nato nel 2000 a Cagliari, è il settimo italiano noto ad aver perso la vita in Ucraina. Secondo fonti diplomatiche e commilitoni, Mameli è stato colpito da un drone russo nei pressi di Pokrovsk, nella zona del Donetsk, una delle aree più calde del conflitto.

Con lui sarebbero morti altri cinque soldati e un volontario italiano sarebbe rimasto ferito. Il corpo di Mameli non è stato ancora recuperato: si trova in una zona sotto controllo russo. Per questo motivo il 25enne è al momento ufficialmente disperso (MIA, Missing in Action).

Volontari italiani in Ucraina: un tributo che si allunga

Con la scomparsa di Dridi e Mameli, sale a sette il numero dei cittadini italiani morti in Ucraina da quando, nel 2022, è iniziata l’invasione russa. Entrambi combattevano nella legione internazionale, corpo formato da volontari stranieri, spesso mossi da ragioni politiche, ideologiche o personali.

Dridi era stato già ricordato il 9 maggio in piazza dell’Indipendenza a Kiev, con una fotografia inviata dalla famiglia.

Mameli, invece, non è ancora stato commemorato ufficialmente, anche a causa della mancata conferma del decesso da parte delle autorità italiane.