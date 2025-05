Foreign fighter morto in Ucraina, è il sesto combattente italiano ucciso dall'inizio della guerra

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In Ucraina è morto un altro foreign fighter italiano, il sesto dall’inizio dell’invasione russa. Un giovane nostro connazionale, che faceva parte della legione internazionale e quindi era regolarmente iscritto alle forze armate di Kiev, è stato ucciso nei giorni scorsi in terra ucraina. Il suo corpo è attualmente in una zona sotto il controllo russo e, perciò, non è recuperabile. La Farnesina, perciò, non ha confermato la notizia ufficialmente perché il soldato è considerato “missing in action”. I commilitoni, però, hanno già avvertito la sua famiglia in Sardegna.

Cosa si sa sul foreign fighter italiano morto in Ucraina

A riportare la notizia del sesto foreing fighter italiano ucciso in Ucraina è La Repubblica. La famiglia del soldato, che vive in Sardegna, è stata avvertita dai commilitoni del decesso, avvenuto nei giorni scorsi.

Né la Farnesina né l’Ucraina hanno confermato la morte, ma il motivo è legato al fatto che il corpo senza vita del giovane italiano, che faceva parte della legione internazionale e che quindi era regolarmente iscritto nelle forze armate di Kiev, si troverebbe in un area sotto il controllo della Russia. Per questo motivo, il soldato è considerato attualmente “missing in action“.

La Farnesina non ha confermato ufficialmente la morte del sesto foreign fighter italiano in Ucraina perché il suo corpo è in una zona sotto il controllo russo e, quindi, non è recuperabile attualmente.

Pochi dubbi sul decesso del soldato italiano

Nonostante non siano arrivate comunicazioni ufficiali da parte del ministero degli Esteri o dall’Ucraina, ci sarebbero pochi dubbi sul triste destino del foreign fighter italiano.

I compagni di combattimento piangono già la sua scomparsa ma hanno deciso di attendere che sia la famiglia a decidere se e quando fornire ulteriori dettagli sul soldato ucciso e sulle circostanze che hanno portato alla sua morte.

Sono sei i foreign fighter italiani uccisi in Ucraina

La notizia della morte del sesto foreign fighter italiano in Ucraina è arrivata proprio a distanza di alcune ore dall’annuncio ufficiale della morte del quinto soldato italiano in terra ucraina.

Il Memorial international volunteers for Ukraine ha infatti pubblicato da poche ore un messaggio annunciando ufficialmente il decesso del quinto caduto italiano, che già da tempo era registrato come “missing in action”.

Nel messaggio si legge: “Per favore, aiutateci a onorarlo in modo che non sia dimenticato. Il nostro amato fratello italiano Antonio Omar Dridi, che aveva prestato servizio in Ucraina come volontario, è morto sul campo di battaglia”.