Ascolti tv ieri domenica 20 aprile chi ha vinto tra il Gp di Formula 1, Il lupo e il Leone, Marry Me-Sposami

Prime time, Rai Uno conquista a mani basse il primo posto domenica 20 aprile 2025 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano l’ammiraglia della tv di Stato che con Il lupo e il leone ha conquistato oltre 2,5 milioni di utenti, share al 16%. Staccato di un milione di telespettatori Canale 5 che ha proposto Marry Me – Sposami (11,7%). Terza piazza per Tv8 grazie alla Formula uno.

Ascolti tv 20 aprile: prime time, chi ha vinto

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Il lupo e il leone : 2.571.000 spettatori (16%);

: 2.571.000 spettatori (16%); Canale 5, Marry Me – Sposami : 1.529.000 spettatori (11,7%);

: 1.529.000 spettatori (11,7%); Tv8, F1 Gp Arabia Saudita: 1.420.000 spettatori (8,8%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Le Iene: 1.245.000 spettatori (9,5%);

Rai 3, Il borgo dei borghi : 1.167.000 spettatori (7,2%);

: 1.167.000 spettatori (7,2%); Rete 4, Il piccolo Lord : 927.000 spettatori (5,8%);

: 927.000 spettatori (5,8%); Rai 2, NCIS : 684.000 spettatori (4%);

: 684.000 spettatori (4%); La7, In Viaggio con Barbero : 658.000 spettatori (3,9%);

: 658.000 spettatori (3,9%); Nove, Che Tempo Che Fa presenta: Senza Fine : 654.000 spettatori (3,8%);

: 654.000 spettatori (3,8%); Rai 2, NCIS Origins : 586.000 spettatori (3,6%);

: 586.000 spettatori (3,6%); Nove, Che tempo che fa – segmento Senza Fine: 280.000 spettatori (1,9%).

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share.

Affari Tuoi leader indiscusso di fascia:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.881.000 spettatori (28,8%);

: 4.881.000 spettatori (28,8%); Canale 5, Paperissima Sprint : 2.075.000 spettatori (12,3%);

: 2.075.000 spettatori (12,3%); Italia 1, NCIS: 753.000 spettatori (4,5%).

Ai piedi del podio:

Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 782.000 spettatori (4,7%);

: 782.000 spettatori (4,7%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 705.000 spettatori (4,1%);

: 705.000 spettatori (4,1%); La7, Barbero risponde : 784.000 spettatori (4,7%);

: 784.000 spettatori (4,7%); Tv8, Paddock Live: a 582.000 spettatori (3,5%);

a 582.000 spettatori (3,5%); Nove, Little Big Italy: 485.000 spettatori (3%).

Gli ascolti tv del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share.

L’Eredità sempre in testa.

Rai 1, L’Eredità : 2.975.000 spettatori (22,1%);

: 2.975.000 spettatori (22,1%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 2.197.000 spettatori (18,8%);

: 2.197.000 spettatori (18,8%); Canale 5, Avanti un altro story: 1.805.000 spettatori (13,8%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 1.715.000 spettatori (12,4%);

: 1.715.000 spettatori (12,4%); Canale 5, Avanti il primo : 1.419.000 spettatori (12,6%);

: 1.419.000 spettatori (12,6%); Rete 4, La promessa : 660.000 spettatori (4,4%);

: 660.000 spettatori (4,4%); Rai 2, Blue Bloods- 2° episodio: 630.000 spettatori (4,2%);

630.000 spettatori (4,2%); Rai 3, Blob : 671.000 spettatori (4,2%);

: 671.000 spettatori (4,2%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 458.000 spettatori (3,7%);

458.000 spettatori (3,7%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 421.000 spettatori (3,2%);

421.000 spettatori (3,2%); Italia 1, CSI: 353.000 spettatori (2,4%);

353.000 spettatori (2,4%); Rai 2, Tg2 Dossier: 265.000 spettatori (2,6%);

265.000 spettatori (2,6%); Nove, Best Weekend : 247.000 spettatori (2,1%);

: 247.000 spettatori (2,1%); Rai 2, TgSport Sera: 211.000 spettatori (2,3%).