Ascolti tv ieri giovedì 26 giugno chi vince tra Don Matteo, Juventus, Milo Infante, Dritto e Rovescio

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 26 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1, ma anche nell’access prime time dove vince Affari Tuoi che batte Paperissima Sprint (Canale 5). In prima serata è Don Matteo a chiudere dietro a Juventus – Manchester City del Mondiale per Club (Canale 5) ma davanti a Hitch (Italia 1). Ai piedi del podio Ore 14 Sera con Milo Infante (Rai 2), Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio (Rete 4), Piazzapulita (La7) di Corrado Formigli, Estati senza fine (Rai 3), Francesco Cicchella – Bis! (Nove) e Money Road (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 26 giugno: chi ha vinto tra Don Matteo, Juventus, Del Debbio, Milo Infante e Formigli

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, Juventus – Manchester City : 3.218.000 spettatori (20,9%);

: 3.218.000 spettatori (20,9%); Rai 1, Don Matteo: 2.322.000 spettatori (17%);

2.322.000 spettatori (17%); Italia 1, Hitch: 881.000 spettatori (6,7%).

Fuori dal podio:

Rai 2, Ore 14 Sera : 880.000 spettatori (8,1%);

: 880.000 spettatori (8,1%); Rete 4, Dritto e Rovescio : 799.000 spettatori (7,4%);

: 799.000 spettatori (7,4%); La7, Piazzapulita : 659.000 spettatori (4,5%);

: 659.000 spettatori (4,5%); Rai 3, Estati senza fine : 448.000 spettatori (3%);

: 448.000 spettatori (3%); Tv8, Money Road : 389.000 spettatori (2,7%);

: 389.000 spettatori (2,7%); Nove, Francesco Cicchella – Bis!: 321.000 spettatori (2,3%).

ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.281.000 spettatori (26,5%);

: 4.281.000 spettatori (26,5%); Canale 5, Paperissima Sprint : 2.053.000 spettatori (13,7%);

: 2.053.000 spettatori (13,7%); La7, Otto e mezzo: 1.224.000 spettatori (7,7%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.193.000 spettatori (7,3%).

: 1.193.000 spettatori (7,3%). Italia 1, NCIS : 999.000 spettatori (6,3%);

: 999.000 spettatori (6,3%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 967.000 spettatori (6,4%);

: 967.000 spettatori (6,4%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 873.000 spettatori (5,3%);

: 873.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Generazione bellezza : 780.000 spettatori (5,2%);

: 780.000 spettatori (5,2%); Rai 2, Tg2 Post : 471.000 spettatori (2,9%);

: 471.000 spettatori (2,9%); Nove, The Cage : 458.000 spettatori (2,9%);

: 458.000 spettatori (2,9%); Tv8, Foodish: 430.000 spettatori (2,8%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.138.000 spettatori (25,5%);

: 3.138.000 spettatori (25,5%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.259.000 spettatori (23,5%);

: 2.259.000 spettatori (23,5%); Rai 3, TGR: 1.934.000 spettatori (15,5%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Caduta libera : 1.750.000 spettatori (15,8%);

: 1.750.000 spettatori (15,8%); Canale 5, Caduta libera – Le 10 botole : 1.064.000 spettatori (12,6%);

: 1.064.000 spettatori (12,6%); Rete 4, La Promessa : 748.000 spettatori (5,5%);

: 748.000 spettatori (5,5%); Rai 3, Blob : 715.000 spettatori (5,1%);

: 715.000 spettatori (5,1%); Italia 1, CSI: 515.000 spettatori (3,9%);

515.000 spettatori (3,9%); Nove, Cash or Trash? : 358.00o spettatori (2,6%);

: 358.00o spettatori (2,6%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 326.000 spettatori (3,3%);

326.000 spettatori (3,3%); Tv8, 4 Ristoranti : 320.000 spettatori (2,6%);

: 320.000 spettatori (2,6%); Rai 2, Nuoto – Trofeo Sette Colli : 206.000 spettatori (1,9%);

: 206.000 spettatori (1,9%); La7, Famiglie d’Italia: 144.000 spettatori (1,4%).