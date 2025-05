Ascolti tv ieri lunedì 19 maggio chi ha vinto tra Gerri, Il Volo, Massimo Giletti, GialappaShow e Porro

La Rai centra il tris nella giornata di lunedì 19 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con L’Eredità su Rai 1, ma anche nell’access prime time dove vince Affari Tuoi davanti a Striscia la Notizia (Canale 5). In prima serata è Gerri a chiudere davanti a Tutti per uno – Viaggio nel tempo con Il Volo (Canale 5) e Lo Stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti. Ai piedi del podio 100 minuti (La7), FBI: Most Wanted (Italia 1), GialappaShow (Tv8), Quarta Repubblica (Rete 4) di Nicola Porro, Audiscion (Rai 2) e Little Big Italy (Nove) Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 19 maggio: chi ha vinto tra Gerri, Il Volo, FBI e GialappaShow

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, escluso il total audience:

Rai 1, Gerri : 3.000.000 spettatori (17,7%);

: 3.000.000 spettatori (17,7%); Canale 5, Tutti per uno – Viaggio nel tempo : 2.683.000 spettatori (21,4%);

: 2.683.000 spettatori (21,4%); Rai 3, Lo Stato delle cose: 926.000 spettatori (5,8%).

Fuori dal podio:

La7, 100 minuti : 891.000 spettatori (5,1%);

: 891.000 spettatori (5,1%); Italia 1, FBI: Most Wanted : 871.000 spettatori (5,3%).

: 871.000 spettatori (5,3%). Tv8, GialappaShow : 860.000 spettatori (5,1%);

: 860.000 spettatori (5,1%); Rete 4, Quarta Repubblica : 682.000 spettatori (4,9%);

: 682.000 spettatori (4,9%); Rai 2, Audiscion : 492.000 spettatori (3%);

: 492.000 spettatori (3%); Nove, Little Big Italy: 487.000 spettatori (2,6%).

Fonte foto: ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari tuoi : 5.830.000 spettatori (28,4%);

: 5.830.000 spettatori (28,4%); Rai 1, Cinque minuti : 4.426.000 spettatori (23,7%);

: 4.426.000 spettatori (23,7%); Canale 5, Striscia la Notizia: 3.084.000 spettatori (15%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e mezzo : 1.681.000 spettatori (8,1%);

: 1.681.000 spettatori (8,1%); Rai 3, Un posto al sole : 1.532.000 spettatori (7,4%);

: 1.532.000 spettatori (7,4%); Italia 1, NCIS : 1.344.000 spettatori (6,7%);

: 1.344.000 spettatori (6,7%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.030.000 spettatori (5,4%);

: 1.030.000 spettatori (5,4%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 927.000 spettatori (4,8%);

: 927.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 805.000 spettatori (3,9%);

: 805.000 spettatori (3,9%); Rai 2, Tg2 Post : 602.000 spettatori (2,9%);

: 602.000 spettatori (2,9%); Tv8, Foodish : 519.000 spettatori (2,6%);

: 519.000 spettatori (2,6%); Nove, Don’t forget the lyrics: 443.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 3.819.000 spettatori (27,3%);

: 3.819.000 spettatori (27,3%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 2.657.000 spettatori (25%);

– : 2.657.000 spettatori (25%); Canale 5, Caduta libera: 2.369.000 spettatori (18,5%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.072.000 spettatori (13,9%);

: 2.072.000 spettatori (13,9%); Canale 5, Caduta libera – Le 10 botole : 1.548.000 spettatori (16,1%);

: 1.548.000 spettatori (16,1%); Rete 4, La promessa : 852.000 spettatori (5,1%);

: 852.000 spettatori (5,1%); Rai 3, Blob : 823.000 spettatori (4,8%);

: 823.000 spettatori (4,8%); Rai 3, Faccende complicate : 727.000 spettatori (4%);

: 727.000 spettatori (4%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 725.000 spettatori (4,3%);

725.000 spettatori (4,3%); Italia 1, CSI: 517.000 spettatori (3,2%);

517.000 spettatori (3,2%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 513.000 spettatori (4,1%);

513.000 spettatori (4,1%); Nove, Cash or Trash? : 384.000 spettatori (2,6%);

: 384.000 spettatori (2,6%); Rai 2, TGSport Sera: 323.000 spettatori (3,2%);

323.000 spettatori (3,2%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 254.000 spettatori (2,3%);

254.000 spettatori (2,3%); Tv8, 4 Ristoranti : 253.000 spettatori (1,8%);

: 253.000 spettatori (1,8%); La7, Famiglie d’Italia: 188.000 spettatori (1,6%).