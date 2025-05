Auto travolge i tavoli di un ristorante a Roma in zona Trieste, almeno 5 feriti: "Siamo vivi per miracolo"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Grande spavento nel quartiere Trieste di Roma. Una donna di 86 anni ha perso il controllo dell’auto che stava guidando e ha travolto dei tavoli all’aperto del ristorante La Mora. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 22, quando il locare era affollato. Almeno cinque le persone ferite, ma nessuna in modo grave. Sul posto si è recato il personale della polizia, dei vigili del fuoco e delle ambulanze per i rilievi del caso e per prestare soccorso.

Roma, auto piomba sui tavolini di un ristorante in piazza Crati

Avrebbe potuto essere una strage, fortunatamente c’è stato soltanto un grande spavento, con alcune persone ferite non gravemente.

L’incidente si è verificato venerdì 10 maggio a Roma, intorno alle 22, in piazza Crati, zona in cui sorge il ristorante La Mora.

Le testimonianze dei clienti

“Eravamo seduti a cena con nostro figlio di otto anni: siamo stati travolti e trascinati dall’auto in corsa”, hanno raccontato, come riferito da La Repubblica, Massimiliano e Valentina, marito e moglie nonché clienti del ristorante in cui è avvenuto l’incidente.

Si trovavano seduti al tavolo che per primo è stato travolto dall’anziana. “Io ero di spalle – ha aggiunto Massimiliano – a un certo punto mi sono sentito colpire da dietro, sono volato sotto la macchina che si è fermata alcuni metri più avanti”.

Sua moglie si è infortunata e ora zoppica. Al tavolo c’era anche il figlio della coppia, un bimbo di sette anni. “Lui è sotto shock – ha spiegato il padre – siamo stati medicati sul posto dall’ambulanza, ora andiamo al pronto soccorso”.

“Siamo vivi per miracolo”, la testimonianza in lacrime di un’altra persona, ossia di una giovane donna incinta di 8 mesi che stava cenando con il marito e un bambino molto piccolo. Fortunatamente il suo tavolo non è stato colpito dall’auto piombata nei pressi del ristorante.

Soccorsa l’anziana alla guida dell’auto

Ignote, per ora, le cause che hanno fatto sì che l’anziana salisse con la sua Opel sul marciapiede e travolgesse alcuni tavoli del ristorante.

L’86enne è rimasta illesa, seppur quando la macchina ha terminato la sua corsa è stata trovata sotto shock e smarrita, venendo soccorsa dagli operatori del 118 giunti sul posto.

La corsa dell’auto è stata arrestata da un paletto di ghisa che delimita l’area pedonale. Alla luce di quanto accaduto, il ristorante ha chiuso il servizio anticipatamente venerdì sera.