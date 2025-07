Bambina in shock anafilattico a Ferrara dopo una brioche alla crema di pistacchio, ricoverata in codice rosso

Una bambina di un anno e mezzo è stata ricoverata d’urgenza per shock anafilattico all’ospedale Sant’Anna di Cona a Ferrara. La piccola si è sentita male dopo aver assaggiato una brioche in uno stabilimento a Lido Estensi. I titolari del bar, resisi conto dell’accaduto, hanno subito dato l’allarme. La bimba è in gravi condizioni ma sembra essere fuori pericolo.

Bimba in shock anafilattico dopo la brioche

La bambina, in vacanza con la famiglia, ha assaggiato una brioche con la crema al pistacchio del bar del Bagno Sayonara sul litorale.

Secondo quanto riferito, la piccola era con i genitori quando ha iniziato a mostrare i sintomi evidenti di una reazione allergica.

Un’ambulanza

A quel punto i titolari del bar hanno subito chiamato il 118.

Il ricovero della bimba in codice rosso

In pochi minuti i sanitari sono arrivati nello stabilimento per prestare le prime cure alla bambina.

Poi la piccola è stata trasportata d’urgenza, vista la gravità della situazione, in codice rosso al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Sant’Anna di Cona a Ferrara.

Secondo le prime ipotesi, a scatenare la reazione allergica potrebbe essere stato il pistacchio contenuto nella crema della brioche.

La testimonianza della titolare del bar

Alla testata Estense, la titolare del bagno Sayonara ha detto che era la prima volta che i genitori facevano assaggiare la brioche al pistacchio alla bambina.

La donna ipotizza che, avendo un anno e mezzo, la madre e il padre non sapevano fosse allergica a qualche ingrediente contenuto nel dolce.

“Ha iniziato ad avere le bolle in viso, gli occhi gonfi e faceva fatica a parlare”, ha raccontato la titolare. Dopo lo spavento iniziale sono stati immediatamente chiamati i soccorsi.

“Sono arrivati nel giro di cinque minuti mentre telefonicamente mi hanno detto come dovevamo comportarci – ha spiegato la donna – una volta sul posto, l’hanno stabilizzata e portata via immediatamente insieme alla mamma, mentre il papà le ha seguite in automobile”.

La titolare del bar ha aggiunto che “fortunatamente sembra che la bimba stia migliorando e che il peggio sia passato”.