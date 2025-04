Benevento, irrompe a casa dell’ex e la minaccia di morte: arrestato 54enne per stalking violento

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cinquantaquattrenne della provincia di Benevento è stato arrestato per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’arresto è avvenuto ieri a seguito di una richiesta di soccorso al “113” da parte della donna, che ha riferito di essere stata minacciata di morte dall’ex compagno, il quale le impediva di lasciare la sua abitazione.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli operatori della Squadra Volante hanno raggiunto rapidamente il luogo indicato dalla donna, trovando l’uomo ancora presente in casa. Dopo averlo identificato, gli agenti, con l’ausilio di una seconda Volante, hanno accompagnato il reo presso gli Uffici della Questura di Benevento.

Testimonianza della vittima

Successivamente, anche la persona offesa è stata condotta in Questura. Nonostante il forte shock emotivo, la donna ha descritto dettagliatamente agli operatori le circostanze già riferite al 113.

Provvedimenti legali

In virtù degli elementi raccolti e al termine delle formalità di rito, come disposto dal P.M. di turno, il cinquantaquattrenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione sita in Benevento in attesa del giudizio di convalida.

