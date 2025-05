Bimbo di 3 anni cade dal secondo piano in zona Gratosoglio a Milano, gravissimo dopo il volo dal balcone

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Milano un bimbo di 3 anni è caduto dal balcone di casa al secondo piano in via Baroni, zona Gratosoglio, in un attimo di distrazione dei genitori. Il piccolo si sarebbe arrampicato sul davanzale, precipitando da circa 8 metri. Ricoverato al Niguarda in codice rosso, è grave ma cosciente. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Bimbo precipita in zona Gratosoglio, Milano

Il drammatico incidente domestico si è verificato a Milano nel primo pomeriggio di lunedì 12 maggio, e ha coinvolto un bimbo di soli tre anni in un appartamento situato al secondo piano di un condominio in via Costantino Baroni 19, nel quartiere di Gratosoglio.

Secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri, il piccolo si trovava in casa insieme ai genitori, entrambi di origine pakistana.



L’incidente è avvenuto in via Baroni, quartiere Gratosoglio di Milano

Approfittando di un momento in cui mamma e papà non lo avevano sotto controllo, il bambino si sarebbe diretto verso il balcone e, una volta lì, sarebbe riuscito ad arrampicarsi fino al davanzale.

Il volo dal balcone e i soccorsi

È stato in quell’istante che, probabilmente perdendo l’equilibrio, il piccolo è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa otto metri. Il volo è terminato nel cortile sottostante. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Areu, che hanno prestato le prime cure e lo hanno poi trasferito d’urgenza all’ospedale Niguarda in codice rosso.

Nonostante la gravità delle ferite riportate, tra cui diverse contusioni e sospette fratture, all’arrivo al pronto soccorso il bimbo era vigile e cosciente. I medici lo tengono sotto stretto monitoraggio, ma al momento sembrerebbe escluso il pericolo di vita.

Le forze dell’ordine, intervenute immediatamente sul luogo dell’incidente, hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso. Dalle prime indagini, non emergerebbero segni di incuria o responsabilità penali: la dinamica sembrerebbe indicare un tragico incidente dovuto alla naturale curiosità e imprevedibilità dei bambini, unita a un istante di distrazione dei familiari.

L’episodio simile

Due mesi prima un caso simile ad Alessandria, dove un bambino di 2 anni era morto dopo essere precipitato dal balcone di casa. Il decesso del piccolo era avvenuto dopo quattro giorni di ricovero in terapia intensiva.

Al momento dell’incidente, il bimbo era in casa con la madre, impegnata ad allattare il fratellino, e con la nonna. Il piccolo si sarebbe sporto per recuperare un giocattolo finito sul davanzale ed è precipitato dal terzo piano.

Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Infantile, dove è stato sottoposto a un delicato intervento alla testa. Le sue condizioni, apparse critiche fin da subito, sono peggiorate fino al decesso, avvenuto nella tarda serata del 14 marzo.