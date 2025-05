Buona Festa della Mamma, il video messaggio di Giorgia Meloni: "La sfida più impegnativa e più straordinaria"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La premier, Giorgia Meloni, augura buona Festa della Mamma con un video messaggio postato sui suoi profili social in occasione della giornata a loro dedicata e che ricade domenica 11 maggio 2025. Nel suo messaggio, la leader di Fratelli d’Italia sottolinea come l’essere madre sia “la sfida più impegnativa e più straordinaria”.

Nel giorno in cui si celebra la Festa della Mamma, domenica 11 maggio, arrivano gli auguri di Giorgia Meloni.

In un video condiviso sui social, la premier elogia il ruolo delle madri e le ringrazia perché, “senza di loro, nulla esisterebbe”.

Il video messaggio della premier

Nella mattinata del giorno in cui si celebrano le madri in Italia, non poteva mancare il messaggio di Giorgia Meloni, anche lei mamma di Ginevra. “Tanti auguri a tutte le mamme, monumento all’amore, alla dedizione, alla disponibilità e anche all’organizzazione”, dice la presidente del Consiglio.

“Riuscire a mettere insieme tutto tra famiglia, vita, lavoro, certi giorni sembra impossibile, però tra mille difficoltà ce la facciamo perché abbiamo testa, cuore e una forza che potrebbe sembrare sovrumana. Essere mamma è la sfida più impegnativa ma anche la più straordinaria che la vita possa regalare”, aggiunge.

Quindi termina il suo breve messaggio con un ringraziamento. “Grazie a tutte le mamme: senza di loro non esisterebbe nulla. Buona Festa della mamma, Italia”.

Gli auguri della politica

Messaggi simili a quelli di Giorgia Meloni sono arrivati da diversi esponenti della politica italiana. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, scrive: “Rivolgo un sentito omaggio, mio personale e del Senato della Repubblica, a tutte le mamme. Pilastri insostituibili della famiglia e della società, incarnano ogni giorno il senso più profondo della dedizione, della responsabilità e dell’amore. Un pensiero affettuoso va a mia madre e a mia suocera, figure che hanno saputo trasmettere valori solidi e indelebili, contribuendo con discrezione e fermezza alla costruzione del nostro cammino umano e civile. A tutte le mamme, il nostro più profondo ringraziamento. Buona Festa della Mamma”.

Questo invece quanto scrive il presidente della Camera, Lorenzo Fontana: “Auguri di cuore a chi, ogni giorno, dona amore incondizionato ai propri figli. Buona festa della mamma”. Gli fa eco il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara: “Auguri a tutte le mamme, con riconoscenza“.

Sentito anche il messaggio condiviso dal leader del M5s, Giuseppe Conte, che ha voluto ricordare il dramma di Gaza con le parole di una mamma palestinese ad Amnesty International: “Mio figlio, di 12 anni, mi ha chiesto scusa per non aver potuto farmi un regalo. L’ho abbracciato e gli ho detto che la nostra sopravvivenza, per il momento, è il regalo più prezioso che Dio mi ha dato. Non voglio altro. Sono una madre fortunata, perché i miei figli sono ancora vivi. Li guardo e mi sento in colpa perché gli è stata negata l’infanzia, perché sono stati costretti a entrare nel mondo crudele dell’età adulta, della guerra: niente scuola, niente spazi per giocare, niente passeggiate quotidiane verso il mare. Sento le bombe e vorrei avvolgerli con tutto il mio corpo, vorrei che questo mio amore per loro, che è più grande dell’universo, potesse proteggerli, dare loro un riparo. Ricordate i nomi e i volti dei nostri bambini martiri, che non hanno mai avuto la possibilità di fare un regalo alla propria madre il giorno della Festa della Mamma“.