Marina Berlusconi elogia Giorgia Meloni ma si lancia contro Donald Trump: "Preoccupata da tutto quello che fa"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Marina Berlusconi ha elogiato la premier Giorgia Meloni ma ha rivolto dure critiche al presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Secondo la presidente di Fininvest e Mondadori il tycoon, nei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca, ha sferrato un “colpo durissimo” alla credibilità dell’America e, quindi, dell’Occidente. Marina Berlusconi si è poi detta “preoccupata da tutto quello che fa Trump”.

Cosa ha detto Marina Berlusconi su Giorgia Meloni

A margine dell’inaugurazione del restyling della libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, Marina Berlusconi ha parlato del lavoro di Giorgia Meloni in materia di dazi: “Sta facendo quello che è giusto fare. Si sta impegnando per mantenere uniti Italia, Europa e America”, ha detto la figlia di Silvio Berlusconi. Che poi ha aggiunto: “I dazi sono qualcosa di negativo per tutti, i controdazi altrettanto”.

Secondo Marina Berlusconi, il governo Meloni “sta facendo bene e muovendo nella giusta direzione, con responsabilità nella gestione della finanza pubblica”.

Fonte foto: ANSA

Marina Berlusconi.

L’attacco di Marina Berlusconi a Donald Trump

Marina Berlusconi non ha risparmiato critiche, invece, a Donald Trump, che, nei suoi primi 100 giorni da presidente Usa, ha fatto “vacillare quelle che erano le certezze su cui era stato costruito l’ordine politico ed economico del dopoguerra” e inflitto “un colpo durissimo alla credibilità dell’America e, quindi, dell’Occidente”.

La figlia di Silvio Berlusconi si è detta “preoccupata in generale per quello che Trump fa”.

A proposito della politica Usa sui dazi, la presidente di Fininvest e Mondadori ha detto che “è stata aperta una ferita profonda per la credibilità” dei mercati finanziari, “che non sarà facile da far rimarginare”. Ancora Marina Berlusconi: “Bisogna sperare che Trump sia costretto, come sta accadendo, dai problemi, dai danni provocati dalle sue decisioni, a rivedere un po’ tutto e a fare marcia indietro e sta succedendo”.

Marina Berlusconi ha tenuto a precisare di non voler apparire “troppo critica e pessimista” e sottolineato che “l’America non è solo Trump: gli Stati Uniti sono molto di più”.

Le precedenti dichiarazioni di Marina Berlusconi su Meloni e Trump

Circa un anno fa, Marina Berlusconi aveva criticato il Governo Meloni su alcuni temi di giustizia sociale, dall’aborto al fine vita passando per i diritti Lgbtqia+, definendosi “più in sintonia con la sinistra di buon senso“.

Su Donald Trump, invece, a febbraio la figlia di Silvio Berlusconi si era già espressa in toni polemici, in relazione all’idea del presidente Usa di ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d’America. “Sembrerebbe uno scherzo, ma purtroppo non lo è“, aveva detto la numero uno di Fininvest e Mondadori.