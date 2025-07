Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Provvedimento di chiusura temporanea delle forze dell’ordine a Prato, dove un esercizio pubblico è stato chiuso per 7 giorni per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Prato Dott. de Lorenzo il 30 giugno, a seguito di un episodio di aggressione avvenuto il 10 giugno in un locale a conduzione cinese.

Il Provvedimento del Questore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento di chiusura temporanea è stato emesso ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., con la sospensione della SCIA, per 7 giorni. Questa misura amministrativa è stata adottata per impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, garantendo così l’ordine e la sicurezza pubblica. Sebbene temporanea, la chiusura del locale ha lo scopo di dissuadere il ripetersi di situazioni che potrebbero mettere in pericolo l’ordine pubblico.

L’Intervento dei Carabinieri

Il provvedimento si è reso necessario dopo un intervento dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella serata del 10 giugno, in un locale situato in via Pistoiese a Prato. Durante l’intervento, era stata segnalata un’aggressione in corso ai danni di due soggetti di nazionalità cinese da parte di alcuni loro connazionali. Le immagini di videosorveglianza del ristorante hanno confermato che i due individui erano stati aggrediti ripetutamente con calci, pugni e bottiglie di vetro.

