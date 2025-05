Carabiniere fuori servizio salva la vita a un uomo grazie a un defibrillatore a Modena

Un carabiniere fuori servizio ha salvato la vita a un uomo di 53 anni colto da un malore in strada a Modena. Il militare dell’Arma è intervenuto tempestivamente utilizzando un defibrillatore pubblico. L’uomo è poi stato portato in ospedale.

Il salvataggio del carabiniere fuori servizio

Come riporta Il Resto del Carlino, l’uomo che ha avuto un malore aveva pregresse patologie cardiache.

Si è sentito male mentre era in strada in corso Canal Chiaro.

Fonte foto: ANSA

Un carabiniere in divisa

Un sottufficiale in forza al comando di Modena, in quel momento non in servizio, è subito intervenuto ed è riuscito a salvarlo grazie a un defibrillatore pubblico, donato dall’associazione “Beppe Loschi nel cuore”.

L’associazione porta il nome di un medico solierese scomparso prematuramente nel 2019 a soli 37 anni, a causa di un improvviso cedimento cardiaco.

Il 53enne portato in ospedale

Il carabiniere è riuscito a individuare dove si trovava il defibrillatore grazie all’app Dae Responder 118. Nel frattempo sono stati allertati i soccorsi.

Dopo l’intervento del sottoufficiale, il 53enne ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato all’Ospedale di Baggiovara, sempre a Modena.

L’uomo colto da malore è fuori pericolo

L’uomo è stato preso in carico in pronto soccorso e presso il reparto Utic, dove rimarrà ricoverato ma è fuori pericolo.