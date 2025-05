Carrozziere arrestato a Porto Empedocle, cocaina purissima nascosta in officina e discarica abusiva

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e sequestri di droga il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Porto Empedocle. Un carrozziere di 54 anni è stato fermato per detenzione illecita di sostanza stupefacente e gestione non autorizzata di rifiuti.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto a Porto Empedocle, dove i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno effettuato una perquisizione presso l’autofficina di proprietà del sospettato. Durante l’operazione, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 110 grammi di cocaina purissima e 75 grammi di sostanza da taglio, nascosti in un ufficio. Le modalità di occultamento e la quantità rilevante della sostanza, potenzialmente in grado di generare oltre 250 dosi per un valore stimato superiore ai 13.000 euro, hanno escluso l’uso personale.

Altri reati contestati

Nel corso del medesimo intervento, i Carabinieri hanno accertato che il terreno adiacente l’officina era stato adibito, in assenza di autorizzazioni, a deposito di rifiuti urbani e speciali, costituiti da materiale ferroso e residui di lavorazione. L’arrestato è stato segnalato per gestione non autorizzata di rifiuti.

Conseguenze legali

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.

