Case popolari di Pomigliano d'Arco evacuate dopo l'incendio, 10 persone intossicate: fiamme dalle cantine

Paura a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, per un incendio scoppiato nella notte in una palazzina popolare. Dieci persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo e 16 appartamenti sono stati momentaneamente evacuati per permettere le operazioni di spegnimento. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Incendio a Pomigliano d’Arco: cosa è successo

Nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 aprile, poco dopo la mezzanotte, è scoppiato un incendio in una palazzina popolare in via Walter Tobagi a Pomigliano d’Arco, nella provincia di Napoli.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sedici appartamenti sono stati evacuati per permette le operazioni di spegnimento. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco e i condomini sono potuti rientrare nelle loro abitazioni.

Dieci persone intossicate nell’incendio a Pomigliano d’Arco

Dieci persone sono state soccorse dal personale del 118 per lieve intossicazione da fumo, in seguito all’incendio scoppiato in una palazzina popolare di via Walter Tobagi a Pomigliano d’Arco, sul quale stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Cisterna per risalire alla causa delle fiamme.

I dieci intossicati sono residenti nella palazzina interessata dalle fiamme.

Il messaggio dei vigili del fuoco sull’incendio a Pomigliano d’Arco

Sul social network X, i vigili del fuoco hanno pubblicato un video con le immagini del loro intervento nella palazzina popolare di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli.

Nel messaggio dei vigili del fuoco si legge: “Nella serata di ieri (martedì 8 aprile, ndr) squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Pomigliano d’Arco per un incendio nelle cantine di un edificio. Durante le prime fasi del soccorso sono state evacuate, anche utilizzando l’autoscala, 30 persone residenti ai piani superiori della struttura”.