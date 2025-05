Caserta, truffano due anziani fingendosi parenti in pericolo: fermati in A1 con oro e 4000 euro in contanti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Caserta per truffa aggravata ai danni di due anziani. L’operazione si è svolta sull’Autostrada A1, all’altezza di Capua, dove i due sono stati trovati in possesso di oggetti d’oro e circa 4000 Euro in contanti.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Sottosezione Polizia Stradale di Caserta ha fermato un’auto che viaggiava a velocità sostenuta e compiva manovre pericolose. Durante il controllo, i due giovani, un 19enne e un minorenne, entrambi del napoletano, sono stati trovati in possesso di beni di cui non hanno saputo fornire spiegazioni.

La truffa ai danni degli anziani

In collaborazione con il personale della Questura di Grosseto, è stato accertato che i beni erano il provento di una truffa ai danni di due anziani residenti in provincia di Grosseto. Le vittime, due pensionati di 91 e 82 anni, hanno raccontato di aver ricevuto una telefonata da un presunto nipote in pericolo di arresto, che chiedeva denaro e preziosi per evitare conseguenze legali.

Conseguenze legali per i giovani

Il maggiorenne è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza, mentre il minorenne è stato deferito all’autorità giudiziaria. La vicenda ha messo in luce l’importanza di essere vigili e di non cadere in simili inganni.

