Caso Bibbiano e sentenza sul processo Angeli e Demoni, cadono accuse e 11 assoluzioni: chi sono i 3 condannati

Più di cento capi di imputazione, fino a 15 anni di reclusione richiesti dalla Procura, 14 imputati. Il processo di primo grado presso il tribunale di Reggio Emilia, tuttavia, si è concluso con sole tre condanne e ben undici assoluzioni. Le accuse sul caso Bibbiano, quindi, crollano. L’inchiesta “Angeli e Demoni” ha ottenuto una prima risposta dopo circa cinque anni di indagini che hanno creato nette e feroci contrapposizioni sociali e politiche. Nessun affido illecito, dunque, secondo i giudici del tribunale collegiale.

Tre condanne per il caso Bibbiano

Mercoledì 9 luglio è già una data storica. Dopo cinque anni l’inchiesta Angeli e Demoni sul caso Bibbiano ha ottenuto la risposta dei giudici del tribunale collegiale di Reggio Emilia, che hanno assolto 11 dei 14 imputati per i quali la Procura della Repubblica, rappresentata dalla pm Valentina Salvi, aveva chiesto fino a 15 anni di reclusione.

Tre le condanne inflitte al termine del processo di primo grado: due anni per Federica Anghinolfi, ex responsabile dei Servizi Sociali dell’Unione Val d’Enza; un anno e otto mesi per l’assistente sociale Francesco Monopoli, entrambi per il reato di falso in atto pubblico.

ANSA Dopo anni di accuse e forti divisioni politiche e sociali, il caso Bibbiano si è concluso con sole tre condanne in primo grado

Cinque mesi, infine, alla neuropsichiatra Floriana Murru per rivelazione di segreto, ovvero l’ipotesi di reato di una “indebita comunicazione a persone non autorizzate”, secondo l’art. 326 del codice penale.

Le tre condanne inflitte, infine, sono con pena sospesa. Lo riporta Ansa. Tra gli altri 11 imputati sono piovute assoluzioni e prescrizioni.

L’inchiesta Angeli e Demoni

Come anticipato, nell’ambito dell’inchiesta Angeli e Demoni la Procura aveva presentato un’accusa con più di cento capi di imputazione tra frode processuale, maltrattamento sui minori, falso in atto pubblico, depistaggio, lesioni gravissime, peculato d’uso e tentata estorsione.

Secondo l’accusa in Val D’Enza era in corso un business degli affidi a danni di minorenni, con la redazione di relazioni stilate con lo scopo di trarre in inganno i magistrati della Procura dei Minori. Come sottolinea Ansa i giudici di primo grado del Tribunale di Reggio Emilia non hanno riconosciuto tali reati.

L’appello a Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia

Come anticipato, nei cinque anni dell’inchiesta si sono rincorsi scontri politici e sociali. Negli anni sono diventate quasi iconiche le immagini dei politici che in aula indossavano magliette che recitavano: “Parlateci di Bibbiano”, una battaglia finita al centro delle varie campagne elettorali specialmente in occasione delle elezioni regionali in Emilia-Romagna.

A tracciare un bilancio su quanto accaduto in cinque anni è Maria Elena Boschi di Italia Viva, che sui social scrive: “Su Bibbiano ora servirebbe solo una cosa: le scuse di Giorgia Meloni. Cari Fratelli d’Italia: adesso sì, parlateci di Bibbiano. O non avete il coraggio di farlo?”.