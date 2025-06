Catania, 113 grammi di marijuana nascosti sul frigo: 58enne arrestato nel quartiere Picanello

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto da parte della Polizia di Stato a Catania, dove un uomo di 58 anni è stato fermato per detenzione a fini di spaccio di marijuana. L’operazione è stata condotta nel quartiere Picanello, dove gli agenti hanno rinvenuto 113 grammi di sostanza stupefacente. L’arresto è avvenuto nell’ambito delle attività ordinarie e periodiche finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è conclusa con una perquisizione nell’abitazione dell’uomo. Durante l’ispezione, gli agenti hanno scoperto, in cucina, una pochette appoggiata sopra il frigorifero contenente 21 involucri di cellophane trasparenti con marijuana per un peso complessivo di 113 grammi.

Strumenti per il confezionamento

Oltre alla droga, sono stati trovati diversi oggetti idonei al confezionamento della sostanza stupefacente. Tra questi, una macchina per sottovuoto e varie confezioni di bustine di cellophane, strumenti comunemente utilizzati per preparare le dosi da vendere.

Conseguenze legali

A seguito del ritrovamento, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti, è stato arrestato. Dopo le formalità di rito, su disposizione del PM di turno, è stato collocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida. Successivamente, il GIP ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il 58enne.

Fonte foto: IPA