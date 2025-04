Catturata a Palermo la banda dei supermercati, così i ladri rubavano ogni tipo di merce: 8 arresti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 8 arresti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia San Lorenzo a Palermo. Gli indagati, uomini e donne tra i 29 e i 59 anni, sono accusati di furti aggravati ai danni di supermercati della città. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

Indagini e modalità operative

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte tra il 2023 e il 2024 dai militari della Stazione di Palermo Uditore, hanno permesso di far luce su una serie di episodi di furto. La banda avrebbe sottratto merce varia, tra cui generi alimentari, elettrodomestici e capi d’abbigliamento, per un valore complessivo di circa 15.000 euro, ai danni di esercizi commerciali della grande distribuzione.

Strategia criminale

Le investigazioni hanno documentato come gli indagati agissero con modalità seriali, nascondendo la merce sotto i propri indumenti, in borse personali o all’interno di carrelli della spesa. Il gruppo criminale aveva ideato una strategia strutturata, con compiti specifici assegnati a ciascun membro. In particolare, un complice rimaneva all’esterno dei grandi magazzini, attivando le fotocellule delle porte scorrevoli per facilitare l’uscita degli altri complici con la merce rubata e avvisando in caso di arrivo delle pattuglie delle Forze di Polizia.

Presunzione di innocenza

È importante sottolineare che gli indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale. La definizione avverrà solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA